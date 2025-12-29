Бывший нардеп, автор и эксрадник главы Министерства внутренних дел Вадим Денисенко о возможных результатах переговоров: международно-правовых гарантиях безопасности для Украины, риске принуждения Украины к территориальным уступкам, позиции Путина по заморозке войны, роли санкций и Китая, а также проведению референдума по Донбассу.

Главное достижение переговоров – гарантии безопасности ратифицирует конгресс. Другими словами, в отличие от Будапештского меморандума, который был политическим обязательством, эти гарантии, похоже, будут иметь статус международного договора, который является обязательным для выполнения.

1. Если это так – это действительно огромный плюс для нас. Правда, пока мы только слышим об общих очертаниях без детализации. В том числе, что в "первой редакции" США давало эти гарантии только на 15 лет. Одним словом, нужно ждать окончательного документа, хотя повторюсь, на словах это выглядит положительно.

2. Я уже писал в свое время, что с приходом Кушнера, американцы сменили переговорную стратегию. Они разделили переговорные пункты на территории и "все остальное". Так вот, сейчас, похоже, это "все остальное" полностью (практически полностью) согласовано с Украиной. Дальше американцы встречаются с россиянами. Если россияне согласны, Украину заставят пойти на территориальные уступки. Формулировка будет найдена.

3. Готов ли Путин согласиться на заморозку? Я считаю, что оно будет тянуть время. И повторю то, что писал не раз: для него победа это не только территории. Это снятие санкций и возвращение в геополитику. В этом контексте есть ряд вопросов на которые пока нет ответа. Во-первых, достаточно ли ему будет снятие американских санкций или он потребует, чтобы параллельно санкции сняли и европейцы (тем более он понимает игру Макрона, который будет двигаться именно в этом направлении и именно для этого 7 февраля планирует встретиться с Путиным). В этом же контексте стоит вопрос о замороженных в Европе активах.

Во-вторых, на сегодняшний день открытым остается вопрос отношений с Китаем, который точно не хотел бы усиления присутствия Америки в стратегических для Китая проектах по углеводородам и редкоземельным металлам.

И, наконец, есть третий вопрос, сугубо психологический: Путин ужасно хочет уничтожить Украину и живет в определенных иллюзиях о хрупкости фронта.

4. Исходя из вышеуказанного, мне кажется, что Путин попытается еще немного потянуть время, ожидая чудеса. Начиная с 2024 года, он и его окружение мыслят довольно короткими временными лагами. Поэтому сейчас он попытается оттянуть решение. На сколько? Ответ очень прост: на сколько сможет, чтобы не поругаться с Трампом. Он перестал бояться Трампа, но, ссориться с ним, он все еще боится. (Все кто в комментариях будут писать о Трампе-русском шпионе и тому подобное будут забанены. Пишите это у себя или на страницах конспирологов).

5. Если РФ и США все же придут к согласию, Украину заставят выйти из Донбасса. Под каким соусом пока неясно, но формулировка будет придумана. К сожалению, похоже, что нас готовят к референдуму (точнее, это будет какой-то плебисцит) с относительно размытыми формулировками.

На сегодняшний день, общество разделено по вопросу проведения такого референдума (44% за, 35% против, 21% не определились). Но, похоже, решение о референдуме обсуждается, как приоритет. Тем более что в Раде для ратификации такого договора неизвестно будут ли собраны голоса. Хотя дело Киселя, безусловно, сделает часть парламента более послушным.

Источник: Фейсбук автора