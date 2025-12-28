В Украине объявили перемирие: где будет действовать "окно тишины"

В МАГАТЭ поблагодарили обе стороны за соглашение

Между Украиной и Россией объявлено перемирие на Запорожской атомной электростанции. Однако продлится оно всего несколько дней.

Что нужно знать:

Соглашение достигнуто при посредничестве МАГАТЭ для проведения ремонтных работ

Команда МАГАТЭ контролирует работы по восстановлению линий электропередач между ЗАЭС и Запорожской ТЭС

Цель перемирия — повышение ядерной безопасности и предотвращение аварий во время военного конфликта

Соглашение достигнуто при посредничестве Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для проведения необходимых ремонтных работ. Об этом сообщает генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Команда МАГАТЭ контролирует ремонтные работы, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта", — говорится в сообщении.

Гросси поблагодарил обе стороны за согласие на временное "окно тишины" с целью возобновления передачи электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и Запорожской теплоэлектростанции, что укрепит ядерную безопасность.

Что известно о ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция — самая большая в Европе и одна из пяти крупнейших в мире. Она расположена на участке площадью 104,7 га на левом берегу Каховского водохранилища, рядом с городом Энергодаром Запорожской области Украины

ЗАЭС на карте

Объект находится под российской оккупацией с марта 2022 года – после захвата российские военные разместили на ее территории технику и персонал, фактически превратив станцию в военную базу.

Эксперты по ядерной безопасности, включая Гросси и его команду в МАГАТЭ, настаивают на том, что риски для ядерной безопасности на станции остаются опасно высокими. В 2022 году русские перевели АЭС в режим так называемого "холодного останова", и с тех пор её реакторы не вырабатывали электроэнергию. Однако во время отключения электроэнергии системы охлаждения реакторов работали от аварийных резервных генераторов. В случае выхода этих систем из строя — или просто из-за отсутствия дизельного топлива — у АЭС не будет возможности предотвратить перегрев ядерного топлива внутри реакторов и его возможное расплавление.

Как выглядит ЗАЭС

