Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса о том, что показала история с существованием школы российской церкви в Киеве:

Яркая история о российской церковной школе. Крутое расследование команды журналистов. Много негодования.

А я на самом деле рад.

Смотрите. Да, где-то во время войны 60 детей, а значит 60 пар родителей, обучались в советской школе под прикрытием московской церкви. Да.

Но речь о Киеве, где 4 млн человек. И речь о 120 родителях, мужчинах и женщинах. Думаю, там не было однополых пар-родителей, которые, кстати, некоторые считают очень опасными для молодого поколения. Может еще какие-то долбанутые бабушки-дедушки. Ну, пусть 150 человек.

То есть речь идет о небольшой секте в масштабах Киева. В масштабах города у 4 млн человек. Киев знавал секты гораздо большего масштаба. А сейчас россияне смогли собрать под своей крышей 150 городских сумасшедших. И все. Максимум. И это при том, что сейчас где-то 20% киевлян — это новые киевляне, которые переехали в город с Востока из-за войны, априори более склонные думать советскими шаблонами. И могут попасть в плен секты под руководством московского патриархата.

Да, есть еще неприятная история о школах, которые все это прикрывали. Но секты всегда кто-то прикрывает. И это всегда очень неприятно. И это скорее о коррупции. Мы ведь не сомневаемся, что россияне не жалеют денег на такие вещи.

И да, с одной стороны, мы говорим о пророссийской секте во время войны. А с другой стороны, мы говорим, что на данный момент московский патриархат, со всеми его финансовыми возможностями и влиянием, может организовать лишь маленькую секту в 150 человек, которая уже воспринимается как дичь в Украине. Было бы такое восприятие 5 лет назад? 10 лет назад? 20 лет назад?

Всегда в обществе есть маргиналы. В любом. Вот Италия и итальянцы не дадут соврать. И, конечно, в нашем обществе есть ждуны, какое-то малое количество, что ждет Путина. И может даже молиться на его портрет.

Вопрос в том, как их много и какое у них влияние.

И вот такое у них влияние. На 150 человек. Если их поставить на площади, это будет немаленькая толпа. Но если сосчитать их в процентах, это мизер. И то, что они воспринимаются как городские сумасшедшие — это для нас большой прогресс. Огромный.

Есть такая фраза, что систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Так и с обществом. Общество характеризует не присутствие секты. А то, как мы ее воспринимаем. И мы очень хорошо прошли этот тест.

Источник: публикация Фурсы в Facebook