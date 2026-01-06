Учебники СССР и российские фильмы: в Киеве нашли подпольную школу УПЦ МП (фото, видео)

В заведении работают 16 учителей

В Голосеевском районе Киева при монастыре московского патриархата действует подпольная школа, в которой обучаются около 60 детей с 1 по 9 класс. Там детей обучают русскому языку, который у них именуется как "славянский".

Об этом говорится в расследовании проекта "Следствие.Инфо", пишет журналистка Анна Бабинец на своей странице в Facebook. Отмечается, что детей советским учебникам и показывают русские фильмы. А их расписание ничем не отличается от обычных школ — пять дней в неделю с 9:00 до 14:00.

"Власть еще сто раз поменяется, сто раз перепишут гимн, а это — вечное", — говорит мама одной из учениц, очевидно, имея в виду те же духовные скрепы. Женщина очень счастлива, что забрала дочь из государственной школы, где дети чтят память павших воинов минутой молчания и поют "этот дурацкий гимн", — цитирует ее слова автор поста.

Журналистка Яна Корнийчук, работая под прикрытием, представилась женщиной, которая ищет место для обучения ребенка родственницы. Это позволило ей пообщаться с директором учреждения, которая, по словам авторов расследования, ранее планировала переезд в Россию, но затем решила создать в Киеве центр "русского мира".

"В подпольной школе, которую здесь называют "семейный клуб", учится 60 детей – с 1 по 9 класс. Их учат по советским учебникам, а в расписании есть предмет "славянский язык", который на самом деле – русский. И директор, и учителя, и родители детей, с которыми общалась наша журналистка, говорят на русском, нахваливают Советский Союз и презирают все украинское", — рассказывает Бабинец.

Расписание уроков. Фото: Слідство Інфо

Также удалось выяснить, что в школе работают 16 учителей.

"Знаете, у нас вообще три года начальная школа. У нас первый класс – это уровень современной школы второго", – рассказала журналистам "Слідство.Інфо" глава так называемой школы. Учительница начальных классов добавляет: "А здесь мы уже сами заранее пошли, если бы немного. Мы по трехлетней идем. Мы разделили весь процесс обучения (в начальной школе — ред.) на три года".

Во время экскурсии по школе журналисты ознакомилисьс учебниками, по которым учатся первоклассники. Среди них, например, арифметика 1966 издания, то есть советских времен.

"Она рассчитана на три года, потому мы и взяли ее. Шестьдесят шестой год издания. Зато дети знают математику очень хорошо", — говорит учительница начальных классов.

Учебник по арифметике за 1966 год. Фото: Слідство Інфо

Документы учеников хранятся в двух учреждениях, создавая видимость образовательного процесса. Однако на деле дети ежедневно посещают эту "церковную школу".

Мать одной из школьниц рассказала, что документы ее дочери лежат в другой школе, которая является легальной, а обучение проходит при монастыре.

"Есть частный лицей в Хотяновке под Киевом, он с лицензией, выдает документы государственного образца. Мы забрали документы (ребенка, — Ред.) из школы и отвезли туда. Мы там зарегистрированы, нас переводят из класса в класс, все документы, сведения заполняются. И по документам, для государства они там учатся, ездят в Хотяновку или не ездят", – рассказывает женщина.

