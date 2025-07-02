Онуфрий будет бегать по судам: Фесенко о лишении главы УПЦ украинского гражданства

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" политолог объяснил, какие риски есть для УПЦ МП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины митрополита УПЦ МП Онуфрия (Ореста Березовского). Это решение может кардинально отразиться на будущем УПЦ МП в Украине.

Политолог Владимир Фесенко в комментарии "Телеграфу" ответил, что это значит. Он также отметил, что прецеденты лишения украинского гражданства уже были.

"Напомню, что нас уже лишали украинского гражданства людей с двойным и тройным гражданством еще в 2022 году. Рабинович, если я не ошибаюсь, и еще целая группа людей", — сказал эксперт.

По словам Фесенко, хоть и существует определенная правовая коллизия, ее толкование в условиях войны является ключевым фактором. Окончательную оценку должен дать Конституционный суд, когда он заработает, и если будут соответствующие обращения.

Имеет ли митрополит Онуфрий российское гражданство, рассказал "Телеграфу" спикер УПЦ, митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Олег Вечеря) в материале "У Онуфрия есть российский паспорт? В УПЦ прокомментировали прекращение гражданства митрополита".

Риски для УПЦ МП

Политолог подчеркнул, что лишение Онуфрия украинского гражданства создает серьезные проблемы для УПЦ МП. По его словам, у Онуфрия могут возникнуть проблемы внутри страны.

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский)

"Он может, безусловно, как обычный человек жить, но ему нужно узаконить свой статус в связи с новыми обстоятельствами. Но главная проблема в том, что это усугубляет риски для УПЦ МП", — сказал он.

Главная проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что это усугубляет риски для УПЦ МП в контексте принятого закона о запрете организаций, связанных с государством-агрессором.

"Не знаю, насколько сейчас готова эта церковь к таким кардинальным изменениям, или риски, как минимум, при остановке деятельности этой структуры, становятся еще большими. Между прочим, с Онуфрием это связано с ситуацией в Черновицкой области, откуда он родом, там наиболее сильно это проявляется. И точечно в Киево-Печерской Лавре, в Почаеве — могут быть конфликтные ситуации. Поэтому сейчас, мне кажется, противостояние и конфликт с УПЦ МП только усиливаются вследствие этого решения", — считает Фесенко.

Онуфрий может пойти в суд

По словам политолога, это решение может быть обжаловано в судах. Он говорит, что это обычная ситуация. Фесенко добавил, что даже Виктор Медведчук, находясь в России, может это сделать.

У митрополита Онуфрия много друзей, в том числе и в юридическом сообществе, поэтому он точно это будет делать, считает политолог. По мнению Фесенко, сначала это будут украинские суды, а затем обжалование в Европейском суде по правам человека.

Отвечая на вопрос журналиста о таких шансах, Фесенко сказал, что они есть, но все зависит от того, как дальше будет развиваться ситуация.

"Главную проблему я вижу именно в том, что лишение Онуфрия украинского гражданства создает еще более противоречивую и конфликтную ситуацию для УПЦ МП. Им нужно сейчас либо менять руководителя, либо фактически для них возникает прямой риск запрета".

Митрополит Онуфрий – кто он такой

Орест Владимирович Березовский родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области в семье священника.

Митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский)

В течение 1962-1964 годов учился в Черновицком техническом училище, затем работал в строительных организациях Черновцов.

В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета.

В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

В 1984 году был назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция "Переделкино" Московской области).

В июне 1985 года стал благочинным Московской Троице-Сергиевой Лавры.

На Рождество 1986 года Онуфрия возвели в сан архимандрита, а в 1988 году он получил степень кандидата богословия.

В 1988 году Онуфрий вернулся в Украину и стал наместником Свято-Успенской Почаевской Лавры, где прослужил до ноября 1990 года.

Собор епископов Украинской православной церкви (УПЦ МП) 13 августа 2014 в Киеве избрал Онуфрия новым митрополитом Киевским и всей Украины после смерти митрополита Владимира.

Онуфрий был Митрополитом Черновицким и Буковинским и местоблюстителем УПЦ (МП). Владыку Онуфрия называли умеренным, но ориентированным на Москву.

Ранее "Телеграф" писал, что в харьковском храме нашли враждебную литературу.