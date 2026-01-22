Никто не застрахован. Названа основная причина поломок дизельных авто зимой

Даже премиальные сети не могут гарантировать защиту авто

В сильные морозы дизельные автомобили в Украине столкнулись с немалой проблемой. Сейчас в автосервисах большие очереди из-за поломанных машин, на что в большинстве своем одна причина — вышел из строя дизель.

Что нужно знать:

Заправлять в минус 10 или 15 градусов машины летним дизелем нельзя

АЗС могут под видом зимнего горючего продавать летнее

Ремонт авто после некачественного дизеля влетает в копеечку

Об этом топливный эксперт Леонид Косянчук рассказал "Телеграфу" в материале "Дизельная ловушка: СТО забиты полностью, а украинские водители массово "влетают" на тысячи гривен".

Косянчук говорит, что сейчас действительно увеличилось количество поломок дизельных автомобилей. И причина в большинстве своем одна — парафинизация топлива. Она возникает из-за того, что машины в морозы заправляют летним дизелем, который при минусе парафинируется. Здесь следует отметить, что есть настоящий зимний дизель, а есть дизель антигелевыми присадками.

"Он (дизель с гелем — ред.) как раз предназначен для температур до минус 10, минус 15 градусов. Нормальные компании тратят деньги, добавляют дорогостоящую антигелевую присадку, и она держится. А если машина стоит на улице, действительно, могут быть проблемы", — объясняет Косянчук.

По его словам, сети АЗС не должны заправлять летним дизелем сейчас авто, но такие явления есть, к сожалению. Главная проблема в том, что никто не проводит инспекции: у кого действительно зимний дизель, а у кого только написано, что зимний, — это сказать невозможно. В результате автосервисы не успевают обслуживать очереди из поломанных дизелей, а причина всегда одна – запарафинированное топливо.

Автомеханик Евгений Матвийчук отмечает, что проблема с парафином в дизельном топливе сейчас очень распространена. И это не зависит от того, где заправили авто, ведь даже премиальные сети не могут гарантировать защиту двигателя. Не следует забывать, что есть авто, которые просто не выдерживают морозы. У них дизельное топливо парафинится, густеет, и автомобили приходится сначала отогревать, а затем обязательно менять топливный фильтр.

