Ніхто не застрахований. Названа основна причина поломок дизельних авто взимку

Навіть преміальні мережі не можуть гарантувати захист авто

У сильні морози дизельні авто в Україні стикнулись з чималою проблемою. Наразі в автосервісах великі черги з поламаних машин, на що здебільшого одна причини — вийшов з ладу дизель.

Що треба знати:

Заправляти в міну 10 чи 15 градусів машини літнім дизелем не можна

АЗС можуть під виглядом зимового пального продавати літнє

Ремонт авто після неякісного дизеля влітає в копієчку

Про це паливний експерт Леонід Косянчук розповів "Телеграфу" в матеріалі "Дизельна пастка: СТО забиті вщент, а українські водії масово "влітають" на тисячі гривень".

Косянчук каже, що зараз дійсно збільшилась кількість поломок дизельних авто. І причина здебільшого одна — парафінізація палива. Вона виникає через те, що машини в морози заправляють літнім дизелем, який за "мінусів" парафінується. Тут слід зазначити, що є справжній зимовий дизель, а є дизель антигелевими присадками.

"Він (дизель з гелем — ред.) якраз призначений для температур до мінус 10, мінус 15 градусів. Нормальні компанії витрачають гроші, додають дороговартісну антигелеву присадку, і вона тримається. А якщо машина стоїть на вулиці, дійсно, можуть бути проблеми", — пояснює Косянчук.

За його словами, мережі АЗС не повинні заправляти літнім дизелем зараз авто, але такі явища є, на жаль. Головна проблема в тому, що ніхто не проводить інспекції: у кого насправді зимовий дизель, а в кого тільки написано, що зимовий, — це сказати неможливо. В результаті автосервіси не встигають обслуговувати черги з поламаних дизелів, а причина завжди одна — запарафінене пальне.

Автомеханік Євген Матвійчук наголошує, що проблема з парафіном у дизельному паливі зараз надзвичайно поширена. І це не залежить від того, де заправили авто, адже навіть преміальні мережі не можуть гарантувати захист двигуна. Не слід забувати, що є авто, які просто не витримують морозів. У них дизельне пальне парафіниться, густішає, і автівки доводиться спочатку відігрівати, а потім обов'язково міняти паливний фільтр.

