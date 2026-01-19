Дизельная ловушка: СТО забиты полностью, а украинские водители массово "влетают" на тысячи гривен

Даже премиальные заправки не спасают от дорогих ремонтов

Владельцы дизельных автомобилей по всей Украине массово теряют большие деньги из-за проблем с горючим в морозы. Машины отказываются заводиться, фильтры забиваются парафином, а каждый выезд на СТО обходится минимум в полторы тысячи гривен. В худших случаях ремонт может вылиться в десятки тысяч. Автосервисы не успевают обслуживать очереди из поломанных дизелей, а причина всегда одна – запарафинированное горючее.

Сколько действительно стоит отогреть и починить дизель после морозной ночи, и что делать водителям, чтобы не попасть в эту ловушку, выяснял "Телеграф".

Очереди в СТО и тысячи гривен за одну ночь: какие проблемы проблемы

Автомеханик Евгений Матвийчук говорит, что проблема с парафином в дизельном топливе сейчас очень распространена. Это не зависит от того, на какой заправке вы заправляетесь – даже так называемые премиальные сети не гарантируют защиты. Различные машины просто не выдерживают морозов: дизельное топливо парафинитется, сгущается, и автомобили приходится сначала отогревать, а затем обязательно менять топливный фильтр.

"Сливаем часть солярки, добавляем антигель, керосин, кто там хочет — бензин добавляется в дизель, ну это такой вандальный метод. Дозаправляется солярка, чтобы она смешалась", — рассказывает механик.

В настоящее время дизельные машины стоят в очереди на СТО. Многие авто не запустились на этой неделе из-за холодов. Что касается стоимости работ, то отогреть машину требует времени. Обычно автомобиль оставляют на ночь в теплом боксе — это стоит около 500 гривен. Замена топливного фильтра обходится минимум в 1500 гривен. И это только если двигатель запустится без дополнительных проблем.

А если требуется еще и ремонт форсунок, топливного насоса высокого давления или других агрегатов топливной системы, то это может вылиться в десятки тысяч гривен ремонта.

Теряет тягу и не только: как понять, что ваш дизель замерзает прямо сейчас

Евгений Матвийчук объясняет : если дизельный двигатель не набирает нормально обороты, пропала тяга и машина едва работает на холостых, это скорее всего означает, что подмерзла топливная система. Запарафинился фильтр, подсасывает воздух, где-то магистраль замерзла.

В таком случае нужно сразу искать теплое место, добавлять антигель и не глушить машину по возможности лучше оставлять на холостом ходу. "Потому что в обратном направлении, от топливного насоса высокого давления, горючее если идет, то оно уже теплое. И немного разогревает топливо в баке", — говорит специалист.

Если это произошло, нужно сразу искать либо сервис, либо теплый бокс, менять топливный фильтр и добавлять присадку перед заправкой.

Летняя солярка среди зимы? Неожиданная причина массовых поломок

Топливный эксперт Леонид Косянчук подтверждает: проблема действительно существует, и она масштабна. Зимний дизель есть, он немного дороже, и нормальные компании добавляют антигелевые присадки, чтобы он не замерзал. Но, вероятно, летний дизель все еще остается в торговой сети.

"Он как раз предназначен для температур до минус 10, минус 15 градусов. Нормальные компании тратят деньги, добавляют дорогостоящую антигелевую присадку, и она держится. А если машина стоит на улице, действительно могут быть проблемы", — объясняет Косянчук.

Эксперт говорит, что сети АЗС не должны заправлять летним дизелем сейчас, но такие явления есть, к сожалению. Проблема в том, что никто не проводит инспекции: у кого действительно зимний дизель, а у кого только написано, что зимний, — с виду это сказать невозможно.

Как расслаивается горючее — фото FixAuto

Что действительно может спасти ваш кошелек

Леонид Косянчук советует водителям покупать антигелевую присадку и заливать ее самостоятельно в период, когда заправляетесь. Другого способа избежать проблем он не видит. Но как быть, если ты не знаешь, есть ли в горючем, которое залил в бак, уже присадки, или нет? Не может ли быть их слишком много?

"Не может быть вредно для авто, если ты заправился действительно настоящим зимним дизелем с присадками, и еще долил дополнительно. Фактически передозировка там не получится", — говорит эксперт.

Что касается температурных показателей, то в паспорте зимнего дизеля обычно пишут минус 22 градуса. В Украине же было и больше мороза – доходило и до -25. Еще существует так называемая арктическая солярка, которая выдерживает до минус 35 градусов, но Косянчук сомневается, что хоть одна из сетей АЗС в Украине сегодня имеет такое горючее.

Так что проблема реальна и масштабна. Водителям дизельных авто нужно либо регулярно добавлять присадки самостоятельно, либо готовить кошелек к очередным затратам на СТО всякий раз, когда температура опускается ниже нуля.

