В Днепр внезапно ворвутся лютые морозы: это не единственные неприятности от погоды

Февраль в Украине начнется с новой волны похолодания

После кратковременного потепления в Днепр грядут сильные морозы. Резкое изменение погоды принесет с собой сопутствующие "сюрпризы".

Об этом свидетельствуют прогнозы синоптиков. Так, например, по данным сайта Meteofor, с 31 января по 5 февраля в областной центр придут морозы. В это время воздух может охладиться до вплоть до -20 градусов, а в целом температура будет держаться на уровне -11-20 градусов. Возможны осадки в виде снега или дождя.

Погода в Днепре

Схожий прогноз дает и метеорологический сервис Meteo.ua. Его специалисты тоже прогнозируют похолодание, которое начнется 31 января и продлится до 10 февраля. Температуры упадут до -4-17 градусов. Временами возможен снег.

Погода в Днепре

Стоит отметить, что похолодание придет после "плюсов" и дождей, что может привести к гололеду.

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что морозы в Украине отступили, но радоваться рано.