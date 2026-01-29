У Дніпро раптово увірвуться люті морози: це не єдині неприємності від погоди

Лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання

Після короткочасного потепління в Дніпрі очікуються сильні морози. Різка зміна погоди принесе із собою супутні "сюрпризи".

Про це свідчать прогнози синоптиків. Так, наприклад, за даними сайту Meteofor, з 31 січня до 5 лютого до обласного центру прийдуть морози. У цей час повітря може охолонути до -20 градусів, а в цілому температура буде триматися на рівні -11-20 градусів. Можливі опади у вигляді снігу чи дощу.

Погода в Дніпрі

Схожий прогноз пропонує і метеорологічний сервіс Meteo.ua. Його фахівці теж прогнозують похолодання, яке розпочнеться 31 січня та триватиме до 10 лютого. Температури впадуть до -4-17 градусів. Вночі можливий сніг.

Погода в Дніпрі

Варто відзначити, що похолодання прийде після "плюсів" та дощів, що може призвести до ожеледиці.

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що морози в Україні відступили, але радіти зарано.