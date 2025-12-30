Тьма на Новый год? Будет ли Харьков со светом во время праздников

Некоторые города могут сидеть без света большую часть суток

Несмотря на отключения света, которые вводят в большинстве городов Украины из-за российских обстрелов, Харьков, вероятно, встретит Новый год с электричеством. Город не будет фигурировать в графиках.

Что нужно знать:

По всей Украине продолжают отключать электричество

В Харькове применяют только аварийные отключения

Власти объяснили причину, почему свет не выключают

Об этом свидетельствуют заявления властей.

Отключения света в Украине

С октября 2025 года почти на всей территории страны регулярно вводят графики отключений электроэнергии. Они связаны с российскими обстрелами энергоинфраструктуры. Так, например, по состоянию на 30 декабря в большинстве регионов страны применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности на протяжении всех суток. Длительность отключений может доходить до 15 часов в сутки.

Ситуация со светом в Харькове

С недавних пор Харьков не фигурирует в графиках от "Харьковоблэнерго", которые обновляются ежедневно по приказу "Укрэнерго". При этом в области обесточивания могут занять семь и более часов. Это происходит потому, что 20-километровую зону вблизи линии фронта не отключают от электроснабжения, а областной центр входит в неё.

"Что касается отключений, потому что есть такая информация, она чувствительна, мы должны на нее отвечать: почему в городе Харькове, например, нет отключений, в области — есть отключения. Мы знаем, что есть соответствующие распоряжения, соответствующие документы. 20-километровую зону вблизи линии фронта не отключают от электроснабжения. Харьков входит в эту 20-километровую зону",— цитирует Синегубова "Суспільне. Харків".

Что будет со светом в Харькове на Новый год

Исходя из всего вышеперечисленного становится ясно, что, вероятнее всего, Харьков будет со светом и на Новый год. Отключения могут произойти только в случае аварийных ситуаций.

