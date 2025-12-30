Темрява на Новий рік? Чи буде Харків зі світлом під час свят

Деякі міста можуть сидіти без світла більшу частину доби

Незважаючи на відключення світла, які вводять у більшості міст України через російські обстріли, Харків, ймовірно, зустріне Новий рік з електрикою. Місто не фігуруватиме у графіках.

Що потрібно знати:

По всій Україні продовжують вимикати електрику

У Харкові застосовують лише аварійні відключення

Влада пояснила причину, чому світло не вимикають

Про це свідчать заяви влади.

Відключення світла в Україні

З жовтня 2025 майже на всій території країни регулярно вводять графіки відключень електроенергії. Вони пов’язані з російськими обстрілами енергоінфраструктури. Так, наприклад, станом на 30 грудня у більшості регіонів країни застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промисловості протягом усієї доби. Тривалість відключень може сягати 15 годин на добу.

Ситуація зі світлом у Харкові

З недавніх пір Харків не фігурує у графіках від "Харківобленерго", які оновлюються щодня за наказом "Укренерго". При цьому в області знеструмлення можуть зайняти сім і більше годин. Це відбувається тому, що 20-кілометрову зону поблизу лінії фронту не відключають від електропостачання, а обласний центр входить до неї.

"Стосовно відключень, тому що є така інформація, вона є чутлива, ми маємо на неї відповідати: чому в місті Харкові, наприклад, немає відключень, в області — є відключення. Ми знаємо, що є відповідні розпорядження, відповідні документи. 20-кілометрову зону поблизу лінії фронту не відключають від електропостачання. Харків входить в цю 20-кілометрову зону", — цитує Синєгубова "Суспільне. Харків".

Що буде зі світлом у Харкові на Новий рік

Виходячи з усього вищезгаданого, стає ясно, що, найімовірніше, Харків буде зі світлом і на Новий рік. Відключення можуть статися лише у разі аварійних ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ із містами-супутниками можуть зустріти Новий рік без світла.