Кличко призвал жителей Киева покинуть город: какая причина

Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации

Половина многоквартирных домов Киева (почти 6 тысяч) 9 января остались без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы, есть перебои с водоснабжением. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы, имеющих возможность, временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла. Ситуация обостряется тем, что погодные условия, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными.

Кличко проинформировал, что коммунальщики заживили от мобильных котельных больницы и роддома. Вместе с энергетиками они работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян.

Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Но комбинированная атака на Киев минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы… Также обращаюсь к жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это, Виталий Кличко

Последствия атаки на Киев 9 января

Повреждены дома

