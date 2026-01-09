Кличко закликав жителів Києва покинути місто: яка причина

Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації

Половина багатоквартирних будинків Києва (майже 6 тисяч) 9 січня без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці, є перебої з водопостачанням. Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці, які мають можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Ситуація загострюється тим, що погодні умови, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.

Кличко поінформував, що комунальники заживили від мобільних котелень лікарні й пологові будинки. Разом з енергетиками вони працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинках киян.

Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці … Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це, Віталій Кличко

Наслідки атаки на Київ 9 січня

Пошкоджено будинки

