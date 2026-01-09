Рус

Кличко закликав жителів Києва покинути місто: яка причина

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Наслідки обстрілу Києва та Віталій Кличко Новина оновлена 09 січня 2026, 12:29
Наслідки обстрілу Києва та Віталій Кличко. Фото Колаж "Телеграф"

Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації

Половина багатоквартирних будинків Києва (майже 6 тисяч) 9 січня без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці, є перебої з водопостачанням. Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці, які мають можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Ситуація загострюється тим, що погодні умови, за прогнозами, найближчими днями будуть складними.

Кличко поінформував, що комунальники заживили від мобільних котелень лікарні й пологові будинки. Разом з енергетиками вони працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинках киян.

Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Але комбінована атака на Київ минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці … Також звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробити це,

Віталій Кличко

Наслідки атаки на Київ 9 січня
Наслідки атаки на Київ 9 січня
Наслідки атаки на Київ 9.01.2026
Пошкоджено будинки

Раніше "Телеграф" публікував фото та відео нашого фотокореспондента Яна Доброносова, який показав, що відбувається у тих локаціях Києва, які постраждали від атаки в ніч на 9 січня.

Теги:
#Віталій Кличко #Київ #Обстріл