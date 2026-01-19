Не КГГА? Кличко назвал виноватых в том, что Киев не чистят от снега и льда

Пригрозил обращением к Зеленскому, если ситуация не изменится

Мэр Киева Виталий Кличко назвал виноватых в нерасчищенных тротуарах, дорогах в столице. На исправление ситуации дал меньше суток.

Что нужно знать:

В Киеве есть проблемы с качеством уборки снега и посыпанием тротуаров песком или реагентами

К вечеру 19 января ответственные должны поправить ситуацию, говорит Кличко

Если не станет лучше, мэр столицы планирует пойти к Зеленскому

Как отметил Кличко, на совещании 19 января был вынесен на повестку дня вопрос об уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий. Исправить ситуацию следует уже к вечеру понедельника.

По словам мэра столицы, ответственность за это несут исключительно главы районов, а не администрация столицы или КГГА. Если дороги не начнут убирать лучше и посыпать, Кличко будет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он, к слову, по мнению главы Киева, тоже причастен к проблеме со снегом и гололедом.

"Буду обращаться к президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района…" — говорится в сообщении.

Заметим, что, по словам корреспондентов "Телеграфа", ситуация с уборкой снега в столице действительно достаточно тяжелая. Ведь тротуары фактически не чистили, а гололед посыпали только местами.

Как выглядят тротуары в Киеве. Фото: "Телеграф"

К слову, по данным местных каналов, 19 января в Киеве мужчина поскользнулся из-за гололеда, разбил голову и погиб по дороге к метро.

В Киеве мужчина убился из-за гололеда. Фото: местные каналы

