Не КГГА? Кличко назвал виноватых в том, что Киев не чистят от снега и льда
Пригрозил обращением к Зеленскому, если ситуация не изменится
Мэр Киева Виталий Кличко назвал виноватых в нерасчищенных тротуарах, дорогах в столице. На исправление ситуации дал меньше суток.
Что нужно знать:
- В Киеве есть проблемы с качеством уборки снега и посыпанием тротуаров песком или реагентами
- К вечеру 19 января ответственные должны поправить ситуацию, говорит Кличко
- Если не станет лучше, мэр столицы планирует пойти к Зеленскому
Как отметил Кличко, на совещании 19 января был вынесен на повестку дня вопрос об уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий. Исправить ситуацию следует уже к вечеру понедельника.
По словам мэра столицы, ответственность за это несут исключительно главы районов, а не администрация столицы или КГГА. Если дороги не начнут убирать лучше и посыпать, Кличко будет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он, к слову, по мнению главы Киева, тоже причастен к проблеме со снегом и гололедом.
"Буду обращаться к президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по "прекрасному" закону, не может даже выговор вынести главе района…" — говорится в сообщении.
Заметим, что, по словам корреспондентов "Телеграфа", ситуация с уборкой снега в столице действительно достаточно тяжелая. Ведь тротуары фактически не чистили, а гололед посыпали только местами.
К слову, по данным местных каналов, 19 января в Киеве мужчина поскользнулся из-за гололеда, разбил голову и погиб по дороге к метро.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в столице без света и отопления лопаются трубы в домах, замерзает канализация и есть порывы в квартирах.