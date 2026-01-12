Киев не справится с отключениями? Специалист объяснил, почему слив воды из труб – не панацея

Неправильный ливень теплоносителя может привести к большим проблемам

Чем дольше дома остаются без отопления, тем серьезнее могут быть последствия для жилого фонда и тепловых сетей. Об этом "Телеграфу" отмечает координатор экспертной платформы по энергоэффективности Игорь Черкашин, объясняя, что нынешняя ситуация фактически стала масштабным стресс-тестом для систем теплообеспечения и результатов энергомодернизации, проведенной в предыдущие годы.

По его словам, здания с утепленными фасадами и реальным классом энергоэффективности А или В действительно способны дольше удерживать тепло. Однако даже в таких домах это не отменяет потребности в технических решениях типа слива теплоносителя, если существует угроза размораживания системы.

"Вопрос в том, что часто так называемое утепление делалось именно ради утепления, а не ради достижения соответствующих стандартов энергоэффективности. И сейчас фактически будет проверка на реальный класс соответствия тех домов, в которые вкладывались средства — в том числе государственного и местных бюджетов — на энергомодернизацию", — объясняет эксперт.

Утепление фасадов многоэтажек

Справка: Категории энергоэффективности зданий обозначаются буквами от A до G, где A соответствует наивысшему уровню энергоэффективности с минимальным потреблением энергии, а G — самому низкому с наибольшими теплопотерями. Классификация основывается на показателе удельного потребления энергии в кВт/ч на квадратный метр в год и зависит от качества утепления, герметичности здания, эффективности систем отопления и вентиляции, а также использования современных технологий и возобновляемых источников энергии, непосредственно влияющих на расходы на отопление и уровень комфорта в доме.

Ключевой риск, по словам эксперта, связан с замерзанием воды в системах отопления. Если теплоноситель не слить, вода переходит в жесткую фазу, а лед разрывает трубы и радиаторы. В таком случае речь идет уже не о локальном ремонте, а о необходимости полной замены сетей, что обычно возможно только в теплое время года и требует значительных финансовых ресурсов.

"Есть примеры, случающиеся с теплосетями, если не проводить ливней. Затем весь город может столкнуться с последствиями. Если такие профилактические мероприятия не были сделаны, я не очень уверен, что Киев сможет справиться с этой проблемой", – говорит он.

Лопнувшие трубы в результате морозов и отсутствия отопления

В то же время он подчеркивает, что сам ливень теплоносителя также должен выполняться правильно. Если процедура проведена с применением компрессоров, изгоняющих воду из системы, риска замерзания не остается.

Но если просто открыли краны и слилось то, что смогло слиться из-за неправильных уклонов, уголков и особенностей прокладки инженерных систем, то остатки воды могут остаться в системе. Они замерзнут и разорвут отдельные локальные участки сети. И тогда во время повторного запуска теплоносителя эти проблемные места дадут о себе знать. Это серьезная инженерная проблема" Игорь Черкашин

Игорь Черкашин/Facebook-страница

Эксперт отмечает, что новостройки, даже с классом энергоэффективности С, обычно находятся в лучшем состоянии, чем старый жилищный фонд без качественной теплозащиты. Однако даже в хорошо утепленных домах остаются уязвимые места — прежде всего подвальные помещения и участки инженерных сетей.

Отдельно он обращает внимание на проблему резервов. Еще с 2022 года, по словам эксперта, нужно было системно инвестировать в мобильные аварийные котельные, которые можно оперативно подключать к постройкам хотя бы для поддержания температуры выше точки замерзания.

"Но, как мы видим, этот процесс шел очень медленно. И сейчас мы имеем ситуацию, когда резервов, которые можно было бы использовать для поддержки отдельных домов или кварталов, недостаточно", – объясняет он.

На фоне постоянно меняющихся нестабильных прогнозов погоды ситуация, по оценке Черкашина, остается напряженной. Речь идет по меньшей мере о еще нескольких неделях жизни в условиях морозов, тогда как февраль и март также могут принести холодные периоды. В этом смысле нынешняя зима становится серьезным испытанием для коммунального хозяйства и покажет, насколько система готова к продолжительным кризисным сценариям.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Проблемные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 продолжают работать в аварийном режиме.