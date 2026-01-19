Не КМДА? Кличко назвав винних в тому, що Київ не чистять від снігу та льоду

Пригрозив зверненням до Зеленського, якщо ситуація не зміниться

Мер Києва Віталій Кличко назвав винних у нерозчищених тротуарах, дорогах в столиці. На виправлення ситуації дав менше доби.

Що треба знати:

У Києві є проблеми з якістю прибирання снігу та посипанням тротуарів піском чи реагентами

До вечора 19 січня відповідальні мають виправити ситуацію, каже Кличко

Якщо не стане краще, мер столиці планує піти до Зеленського

Як зазначив Кличко, на нараді 19 січня було винесено на порядок денний питання щодо прибирання від снігу й льоду дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій закладів і підприємств. Виправити ситуацію слід вже до вечора понеділка.

За словами мера столиці, відповідальність за це несуть виключно голови районів, а не адміністрація столиці чи КМДА. Якщо ж дороги не почнуть прибирати краще та посипати, Кличко буде звертатись до президента України Володимира Зеленського. Він, до слова, на думку голови Києва, теж дотичний до проблеми зі снігом та ожеледицею.

"Буду звертатися до президента, який призначає глав районів (без погодження з мером), вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста, за "прекрасним" законом, не може навіть догану винести голові району…" — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що, за словами кореспондентів "Телеграфу", ситуація з прибиранням снігу в столиці дійсно досить важка. Адже тротуари фактично не чистили, а ожеледицю посипали лише місцями.

Як виглядають тротуари в Києві. Фото: "Телеграф"

Як виглядають тротуари в Києві. Фото: "Телеграф"

До слова, за даними місцевих каналів, 19 січня в Києві чоловік послизнувся на ожеледиці, розбив голову та загинув по дорозі до метро.

У Києві чоловік вбився через ожеледицю. Фото: місцеві канали

Раніше "Телеграф" розповідав, що у столиці без світла та опалення лопаються труби в будинках, замерзає каналізація та є пориви в квартирах.