Раньше Петербурга и Львова: как запустили электрический трамвай в Киеве и как он выглядел (архивные фото)

В 1892 году в Киеве, раньше чем в Санкт-Петербурге или Львове, была запущена линия электрического трамвая. Тогда еще ее называли "электрическая конка" — такая диковинка была первой в Российской империи. С 13 июня движение стало регулярным на маршруте из Подола до Крещатика.

Во время пробного движения в трамвае были губернатор Киевщины Лев Томара, городской голова Степан Сольский и военный инженер и предприниматель Аманд Струве, реализующий проект. Приобщился к его созданию Федор Пироцкий, который одним из первых в мире предложил и реализовал идею электрической железной дороги. Первый маршрут — подъем 1,5 км крутым Владимирским (тогда Александровским) спуском.

Городскую железную дорогу на лошадиной тяге открыли в 1891 году, ее строили по проекту Аманда Струве с 1886 года. В парке было 70 лошадей. Но на некоторые холмы затянуть вагон им не хватало сил, поэтому в 1890 году Струве предложил Киевской управе революционную идею — построить электрические трамваи.

В следующем году, в год открытия конной железной дороги Киева, в городе было создано общество "Киевской городской железной дороги". Инвестором был тогдашний богач столицы Лазарь Бродский.

Аманд Струве/ Фото: 44.ua

Каким был первый электрический трамвай в Киеве

Первые два моторных электрических вагона изготовили братья Струве на своей фабрике по американским проектам. В салоне было 22 сидячих места, расположенных вдоль бортов. Такая планировка считалась удобной, ведь она обеспечивала легкий доступ к открытым тогда электродвигателям. Еще 18 человек могли стоять на площадках и в проходе. За соблюдением норм безопасности следили кондукторы, поскольку мощность двигателя была небольшой — всего 27 лошадиных сил.

Киевский трамвай/ Фото: arctus livejournal

Первые маршруты и быстрое расширение сети

Уже в 1893 году электрический трамвай начал приносить значительную прибыль, которая превышала расходы на содержание, и стало очевидно, что этот транспорт не имеет серьезных конкурентов. Через год электрифицированные пути проложили по Крещатику до Львовской площади и вокзала, а впоследствии — с Подола в Троицкую церковь.

Киевский электрический трамвай/ Фото Музея истории города Киева

В 1900-м открыли линию в Пущу-Водицу: сначала там курсировали вагоны на паровой тяге, которые позже заменили электрическими. К началу 20 века сеть трамвая возросла от 13 до 66 км, из которых 49 км были электрифицированы.

Первый электрический трамвай в Украине/ Фото: museum.dp.ua

В развитие сети инвестировали бельгийцы, которые после смерти Бродского выкупили акции трамвайного общества в 1905 году. Они вложили немалые деньги. Обновили трамвайный парк, приобрели немецкие вагоны на 50 мест. К 1913 году длина путей по Киеву и пригородам составляла 82 километра. За два года в трамвайном парке было 149 различных типов вагонов: пульманы, моторные, прицепные, и действовали 21 маршрут.

Трамвай в Киеве/ Фото Музея истории города Киева

Сколько стоил проезд

До 1931 г. стоимость проезда в трамвае определялась не фиксированным тарифом, а количеством пройденных остановок. Все маршруты делились на тарифные участки, и стоимость билета изменялась в зависимости от расстояния. Кондуктор носил с собой рулон красных билетов разного достоинства. Пассажир оплачивал проезд в соответствии с тем, сколько участков должен был проехать: за первый нужно было отдать 5 копеек, а за каждую следующую — еще по 3 копейки. Для учащихся и студентов действовали льготы – они пользовались специальной маркой, которая давала право на пониженный тариф.

Национализация и конец частного трамвая

Город хотел выкупить у бельгийцев прибыльное предприятие, но сначала не сошлись в цене, а затем грянула революция в Российской империи. Величество дел было передано самоуправлению, а владельцы покинули Киев. Так сеть национализировалась.

Круг травмирую в Киеве начала 20 века/ Фото Музея истории города Киева

Всего в Киеве действовали до 35 различных маршрутов, но остались только 18. Но нумерация до сих пор сохранилась. Интересно, что до сих пор действует одна из старейших маршрутных линий в Киеве — трамвай №12, следующая с Контрактовой площади в Пущу Водицу.

