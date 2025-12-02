У Кривого Рога есть собственное "легкое метро", которое удивляет сразу по нескольким причинам: что стоит знать о метротраме (фото, видео)

Такого транспорта нет больше нигде в Украине

В Кривом Роге находится единственное место в Украине, где официально легализовано левостороннее движение — это метротрам. Уникальная система скоростного трамвая по сути — частично проходящий под землей гибрид метро и легкорельсового транспорта работает по принципам метрополитена, но ездят здесь трамваи.

На сегодняшний день Криворожский метротрам насчитывает 11 станций, из которых 4 подземные, в общей сложности имея 18 км путей.

Как создавали метротрам

Идея скоростного трамвая возникла в 1972 году. По советским нормам полноценный метрополитен строили только в городах-миллионниках. В Кривом Роге было 700 тысяч жителей, поэтому здесь спроектировали легкое метро с трамвайными вагонами. При строительстве линию регулярно затапливали грунтовые воды. Поэтому пришлось применять технологию замораживания грунта — редкое решение для трамвайных систем. Первый рейс состоялся в 1986 году.

Метротрам Кривого Рога

Что особенного в метротраме

Криворожский метротрам построен как метро — полностью отделены пути, перекрытия дорог и тоннели. Каждый день перевозит до 80 тысяч пассажиров (данные до 2022 года). В метротраме может быть до 3 вагонов. С 27 апреля 2022 года во всем коммунальном транспорте Кривого Рога, включая метротрам, проезд бесплатный для всех жителей города.

Платформа метротрама

Для украинцев метротрам — диковинка

Украинцев удивляют трамваи в метро вместо поездов и левостороннее движение. Однако это дает и повод для шуток. "Это ребенок поезда. Они выращиваются в КР. Когда подрастает, то транспортируются в Днепр. Там он учится работать как поезд Метро. А когда пройдет обучение, то переводят в Киев или Харьков", — пишет Богдан. "Вот поезд может выехать наружу, а трамваю спрятаться под землю нельзя? Это дискриминация по трамвайному признаку", — считает Элька.

Зато криворожцы когда приезжают в Харьков, Днепр или столицу удивляются, что под землей не трамваи, а поезда, считают некоторые коментаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре метро тоже особенное. Она одна из самых коротких в Европе и состоит из 6 станций.