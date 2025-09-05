По этой улице ходил самый старый киевский трамвай: где она находится и как называлась раньше
Три района Киева сходятся на одной этой улице
Когда в 2015 году улице вернули историческое название, немногие вспомнили: Кирилловская существовала задолго до советской власти. Сегодня это один из немногих уголков Киева, где прошлое не прячется за фасадами, а сосуществует с настоящим.
Улица Кирилловская соединяет Подольский, Оболонский и Шевченковский районы, протянувшись от Подола до окраин города. На четырех километрах помещается несколько веков киевской истории.
Три названия одной улицы
В XVII веке это был обычный путь от Подола до пригородов. Местные называли его Плоской – из-за равнинной местности. Официальное название улица получила в 1869 году от Кирилловского монастыря XII века, одного из самых древних в Киеве.
В 1930 году советская власть переименовала ее в честь маршала Фрунзе. Но в 2015 году историческое название вернулось. Решение было принято после декоммунизации, когда по всей Украине восстанавливали аутентичные топонимы.
Фабрики и заводы XIX века
В начале 1800-х годов Кирилловская стала промышленной зоной. Здесь работали кирпичные заводы – они поставляли стройматериалы для растущего Киева. Рядом разместились пивоваренные и хлебозаводы, которые снабжали продуктами жителей города.
Со временем промышленный потенциал улицы расширился. Возникли крупные производственные компании и фабрики. Часть этих территорий сегодня превращена в креативные кластеры, где работают художники и дизайнеры.
Рождение общественного транспорта
1891 год – ключевая дата для киевского транспорта. Именно тогда по Кирилловской был запущен старейший трамвайный маршрут города. Сначала трамваи тянули лошади, потом появились электрические.
Этот маршрут положил начало развитию общественного транспорта в столице. Улица до сих пор остается важной транспортной артерией, особенно в условиях военного положения.
Достопримечательности Кирилловской
Главная достопримечательность улицы – Кирилловский монастырь, основанный в XII веке. Здесь хранятся уникальные фрески древнерусских времен. Монастырь считается одним из самых ценных архитектурных комплексов Киева. А главная церковь комплекса – Кирилловская церковь – считается настоящей жемчужиной древнерусской архитектуры.
Архитектурно это трехнефный, шестистолпный крестово-купольный храм с одним куполом, уникальным по форме подкупольного пространства, образующий не квадрат, а прямоугольник, делающий здание еще более интересным с точки зрения средневекового зодчества. Основная церковь сохранила аутентичные фрески XII века, которые являются одними из самых древних в Восточной Европе и не имеют аналогов в православном мире.
Одним из важнейших исторических сооружений на Кирилловской является Церковь Святых Константина и Елены, также известная как Дмитровская церковь или церковь Святого Дмитрия Ростовского. Этот уникальный храм возводился в 1730-е годы на северо-западном углу Подола и является выдающимся образцом украинского барокко.
К сожалению, большая часть храмового комплекса была разрушена в конце 1920-х годов в советский период. Однако остатки церкви, в частности само здание без купола, дошли до наших дней и имеют статус памятника архитектуры национального значения. С 2005 года храм снова открыт для богослужений
Важным историческим местом является Кирилловская стоянка — древнейшее поселение на территории современного Киева, где были найдены остатки мамонтов и артефакты первобытных людей. Наряду с историческими объектами на улице находятся современные культурные заведения: музеи, школы, медицинские учреждения. Такое разнообразие делает Кирилловскую одним из самых контрастных районов столицы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Кирилловской также варили пиво более 140 лет. Здесь был Пивзавод на Подоле, а теперь в его помещениях расположился киевский techno-клуб К41.