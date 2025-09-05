По этой улице ходил самый старый киевский трамвай: где она находится и как называлась раньше

Три района Киева сходятся на одной этой улице

Когда в 2015 году улице вернули историческое название, немногие вспомнили: Кирилловская существовала задолго до советской власти. Сегодня это один из немногих уголков Киева, где прошлое не прячется за фасадами, а сосуществует с настоящим.

Улица Кирилловская соединяет Подольский, Оболонский и Шевченковский районы, протянувшись от Подола до окраин города. На четырех километрах помещается несколько веков киевской истории.

Три названия одной улицы

В XVII веке это был обычный путь от Подола до пригородов. Местные называли его Плоской – из-за равнинной местности. Официальное название улица получила в 1869 году от Кирилловского монастыря XII века, одного из самых древних в Киеве.

В 1930 году советская власть переименовала ее в честь маршала Фрунзе. Но в 2015 году историческое название вернулось. Решение было принято после декоммунизации, когда по всей Украине восстанавливали аутентичные топонимы.

Начало улицы Кирилловской на Подоле

Фабрики и заводы XIX века

В начале 1800-х годов Кирилловская стала промышленной зоной. Здесь работали кирпичные заводы – они поставляли стройматериалы для растущего Киева. Рядом разместились пивоваренные и хлебозаводы, которые снабжали продуктами жителей города.

Со временем промышленный потенциал улицы расширился. Возникли крупные производственные компании и фабрики. Часть этих территорий сегодня превращена в креативные кластеры, где работают художники и дизайнеры.

Рождение общественного транспорта

1891 год – ключевая дата для киевского транспорта. Именно тогда по Кирилловской был запущен старейший трамвайный маршрут города. Сначала трамваи тянули лошади, потом появились электрические.

Улица Кирилловская, 1990 год

Этот маршрут положил начало развитию общественного транспорта в столице. Улица до сих пор остается важной транспортной артерией, особенно в условиях военного положения.

Достопримечательности Кирилловской

Главная достопримечательность улицы – Кирилловский монастырь, основанный в XII веке. Здесь хранятся уникальные фрески древнерусских времен. Монастырь считается одним из самых ценных архитектурных комплексов Киева. А главная церковь комплекса – Кирилловская церковь – считается настоящей жемчужиной древнерусской архитектуры.

Кирилловская церковь

Архитектурно это трехнефный, шестистолпный крестово-купольный храм с одним куполом, уникальным по форме подкупольного пространства, образующий не квадрат, а прямоугольник, делающий здание еще более интересным с точки зрения средневекового зодчества. Основная церковь сохранила аутентичные фрески XII века, которые являются одними из самых древних в Восточной Европе и не имеют аналогов в православном мире.

Одним из важнейших исторических сооружений на Кирилловской является Церковь Святых Константина и Елены, также известная как Дмитровская церковь или церковь Святого Дмитрия Ростовского. Этот уникальный храм возводился в 1730-е годы на северо-западном углу Подола и является выдающимся образцом украинского барокко.

Церковь Святых Константина и Елены

К сожалению, большая часть храмового комплекса была разрушена в конце 1920-х годов в советский период. Однако остатки церкви, в частности само здание без купола, дошли до наших дней и имеют статус памятника архитектуры национального значения. С 2005 года храм снова открыт для богослужений

Важным историческим местом является Кирилловская стоянка — древнейшее поселение на территории современного Киева, где были найдены остатки мамонтов и артефакты первобытных людей. Наряду с историческими объектами на улице находятся современные культурные заведения: музеи, школы, медицинские учреждения. Такое разнообразие делает Кирилловскую одним из самых контрастных районов столицы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Кирилловской также варили пиво более 140 лет. Здесь был Пивзавод на Подоле, а теперь в его помещениях расположился киевский techno-клуб К41.