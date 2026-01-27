Массово начнут обрушиваться потолки? Чем грозят прорывы теплосетей в Киеве

Об устаревшей жилищном фонде столицы говорят уже не первый год

В Киеве из-за прорыва теплосети на Подоле подъезд одного из жилых домов затопило горячей водой. На обнародованных в соцсетях видео видно, как кипяток проникает сквозь перекрытие, а из-за сильного напора в подъезде частично обрушился потолок. Жители сообщают, что заливка началась еще ночью, а аварийные службы долго не прибывали на место. Это далеко не первый случай, который произошел в столице, подобные ситуации были зафиксированы во многих домах и на левом берегу столицы.

"Телеграф" расскажет, какие риски для жильцов несет затопление дома кипятком, может ли такая авария привести к дальнейшему обрушению потолков и перекрытий, чем опасно воздействие горячей воды на несущие конструкции и электросети, а также сколько времени обычно требуется на ликвидацию последствий подобных прорывов и восстановление дома.

Что не так с Подолом

Подольский район Киева один из старейших в столице, и именно возраст застройки остается одним из ключевых факторов риска для подобных аварий. Значительная часть жилищного фонда здесь устарела, равно как и инженерные сети, обслуживающие дома.

Об этом еще весной прошлого года говорил заместитель председателя Подольской районной государственной администрации Николай Дубовик. По его словам, износ жилых домов и тепловых, электрических и водопроводных сетей является главной системной проблемой района.

Николай Дубовик

Он отмечал, что старые инженерные коммуникации создают особые риски именно в отопительный период. Из-за перепадов температур, повышенной нагрузки на сети и физического износа трубопроводов аварии могут приводить не только к отключениям тепла или воды, но и к опасным ситуациям в самих домах.

Особую опасность представляют прорывы теплосетей в старых постройках, где перекрытия и несущие конструкции не рассчитаны на длительное воздействие высокой температуры и влаги. В таких случаях горячая вода, попадающая в межэтажные перекрытия, может повлечь за собой разрушение потолков, ослабление конструкций и угрозу дальнейших обвалов, особенно если аварию не ликвидируют оперативно.

Могут ли такие проблемы стать массовыми

Риски после прорывов теплосетей напрямую зависят от типа дома и конструктивных решений, которые использовались при его строительстве. Ключевым фактором является материал перекрытий — именно он определяет, идет ли речь только о неприятных последствиях затопления или о потенциальной угрозе для самого здания.

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк в комментарии "Телеграфу" объясняет, что в домах с бетонными перекрытиями кипяток не создает критических рисков для несущих конструкций, даже если вода попадает внутрь.

"Там перекрытие бетонное, соответственно, вода может затечь, может начать цвести, ничего радостного в этом нет, но, тем не менее, она не размывает бетон", — отметил он.

По словам эксперта, опасный сценарий возможен только при длительном воздействии влаги, когда процессы намокания и замерзания повторяются многократно.

Проблемы могут начаться тогда, когда перекрытие было мокрым, замерзшим, а затем начинает размерзаться, когда вода разрушает. Но я не думаю, что такая критическая ситуация произошла за один-два дня, это должно было происходить месяцами, годами Святослав Павлюк

Святослав Павлюк

В то же время, отдельную группу риска, по его словам, составляет старая застройка Подола, где сохранились дома с деревянными конструкциями, часто обложенные кирпичом.

"Старое жилье на Подоле — я видел, есть деревянные дома, обложенные кирпичом, трехэтажные. И вот там могут начаться проблемы, потому что дерево и так уже сгнило", — отметил эксперт.

Старые дома на Подоле летом

Для кирпичных домов с бетонными перекрытиями последствия таких аварий в основном ограничиваются потребностью в просушке, ремонте и восстановлении внутренних элементов, но без угрозы масштабного конструктивного разрушения.

"Там, где все-таки есть кирпичные дома, бетонные перекрытия – заливает, будет неприятно, но это не несет большого риска структурного разрушения конструкции. У домов, у которых нет бетонных перекрытий, могут иметь проблемы по этому поводу", — подытожил Павлюк.

Какие дома в Киеве находятся в зоне повышенного риска

Эти риски не единичны для отдельных домов и напрямую связаны с состоянием устаревшего жилищного фонда не только Подола, но и Киева в целом. В Украине до сих пор эксплуатируется значительное количество жилых зданий, предельный срок службы которых уже завершился или подходит к концу. На это обращали внимание, в частности, инициаторы законопроекта №6458: по данным Государственной службы статистики на 1 января 2017 года, общая площадь устаревшего жилищного фонда в стране составила 4,33 млн квадратных метров.

В Киеве проблема носит особо масштабный характер. По данным Главного управления статистики столицы, в конце 2019 года жилищный фонд города насчитывал 63,5 млн. квадратных метров или более 1,08 млн. квартир. В то же время около семи тысяч зданий были построены еще до 1919 года, то есть им более ста лет. В общей сложности более пяти тысяч домов в столице официально отнесены к устаревшему жилому фонду.

В рамках городских программ этот фонд делится на несколько категорий, каждая из которых имеет собственные риски с точки зрения аварийности и устойчивости к повреждениям инженерных сетей. К первой группе относятся здания исторического типа, возведенные к Первой мировой войне. Часть из них имеет деревянные перекрытия или смешанные конструкции, что значительно повышает уязвимость к затоплениям, перепадам температур и длительному воздействию влаги.

Дома исторического типа

Вторая категория – дома барачного типа, преимущественно послевоенной застройки. Они часто проектировались как временное жилье, но все еще используются, хотя их инженерные сети и конструкции не отвечают современным требованиям безопасности.

Отдельную группу составляют так называемые "сталинки" — как рядовые пятиэтажки, так и дома повышенного класса, в том числе в центральных районах. Хотя часть из них имеет крепкие кирпичные стены и бетонные перекрытия, инженерные сети в таких домах часто изношены, а аварии на теплосетях могут приводить к серьезным внутренним повреждениям.

Четвертая категория – дома первого периода индустриального домостроения: "хрущевки", панельные и кирпичные дома. Они массово возводились в 1950–1960-х годах и составляют значительную часть жилищного фонда города. Именно в таких домах чаще всего фиксируют проблемы с теплосетями, водопроводами и электричеством из-за исчерпанного ресурса систем.

По данным Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, площадь устаревшего жилищного фонда в Киеве составляет около 2,5 млн. квадратных метров. В этих домах проживает более 112 тысяч человек. Именно жители таких объектов находятся в зоне повышенного риска при авариях на теплосетях — особенно в районах с плотной исторической застройкой

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после заявления главы Деснянской РГА Максима Бахматова о возможном появлении в Киеве уличных туалетов с выгребными ямами — по принципу "как в деревне" — в случае остановки канализации тема вызвала широкий резонанс. Чиновник связал такие риски с возможным замерзанием труб из-за перебоев с электроснабжением насосных станций, а также с общей уязвимостью системы водоотведения в условиях морозов и обстрелов.