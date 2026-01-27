Бесплатные горячие обеды в Киеве: где в столице кормят людей, которые остались без света и газа (адреса)

Есть локации во многих районах столицы.

Тысячи киевских семей из-за обстрелов России живут без света, отопления и горячей воды. Холод в квартирах, невозможность приготовить еду или зарядить телефон стали повседневной реальностью для киевлян. Пока энергетики и коммунальщики работают над восстановлением электричества, в столице развернули десятки пунктов помощи.

Где киевляне могут бесплатно согреться, получить горячую еду, зарядить гаджеты и даже принять душ, читайте в материале "Телеграфа".

Сколько пунктов обогрева ГСЧС работают по всему Киеву

Спасатели ГСЧС развернули по Киеву 41 мобильный пункт помощи. Там можно согреться, выпить горячий чай и подзарядить гаджеты. В каждом пункте дежурят специалисты из разных регионов Украины, включая психологов.

Узнать адрес ближайшего пункта можно на сайте nezlamnist.gov.ua или в приложении "Дія". Все пункты работают бесплатно.

41 мобильная кухня кормит киевлян в самых сложных районах

Полевая кухня в одном из микрорайонов Киева. Фото — Ян Доброносов, Телеграф.

По состоянию на 21 января в Киеве работает 41 мобильная кухня, которая обеспечивает жителей горячей едой в районах с самой сложной ситуацией. Еще 40 мобильных кухонь держат в резерве. Об этом рассказала премьер-министр Юлия Свириденко.

Кухни работают на базе ГСЧС и волонтерских организаций. Больше всего точек развернуто в районах, где продолжаются аварийные ремонты. На левом берегу – в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах, на правом – в Соломенском и Голосеевском.

Мобильные кухни обычно размещают рядом с пунктами незламності. Если видите палатку ГСЧС с охраной Нацгвардии, вероятнее всего, там раздают горячую пищу.

25 бограч-станций раздают горячий суп прямо на улицах

В частности, международная организация World Central Kitchen создала в Киеве сеть бограч-станций. Горячий закарпатский суп готовят бесплатно на 25 локациях. Там раздают тысячи порций бограча и других горячих блюд.

Адреса

Голосеевский район

просп. Валерия Лобановского, 130 — с 16:30

ул. Г. Мариуполя, 6 — с 17:30

ул. Лятошинского, 26А — с 18:00

ул. Академика Заболотного, 80 — с 18:00

ул. Академика Заболотного, 6А — с 18:20

просп. Голосеевский, 3 — с 17:00

Русановка

бульвар Игоря Шамо, 5 — 15:00

Культурный кластер "Краков" — 15:15

ул. Энтузиастов, 41 — 15:30

Русановский бульвар, 12 — 18:00

Каким богачом угощают киевлян

Важно! Адреса пунктов по раздаче бограчу могут изменяться (обычно они размещены возле палаток ГСЧС).

БО "Еда жизни" (Food for Life)

Волонтеры раздают горячие блюда и напитки три раза в неделю

Парк "Радуга", улица Мечты (возле магазина "Фора"), еженедельно понедельник, среда, пятница, начало в 13:30. ул. Новомостицкая, 2Г, еженедельно понедельник, среда, пятница, начало в 14:30. ул. Нижний Вал, 23, вдоль бульвара, еженедельно понедельник, среда, пятница, начало в 15:30.

Кухня в Киеве. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Социальный патруль кормит на вокзалах, фонд "Жизнелюб" — пенсионеров

Раздача еды на вокзале в Киеве. Фото — "Вечерний Киев"

Кроме того, по информации Киевского городского совета, каждый день на территориях трех железнодорожных вокзалов раздают горячие обеды.

Расписание работы "Социального патруля".

Центральный железнодорожный вокзал — с 13:50 до 14:50

Станция "Киев-Волынский" — с 13:10 до 13:30

Вокзал "Дарница" — с 11:00 до 11:40.

"Обед без бед"

Еда для пенсионеров от проекта "Обед без бед"

Кроме этого, в разных районах Киева можно увидеть специальные желтые домики от проекта "Обед без бед" от фонда "Жизнелюб". Таких в столице 9. Пять раз в неделю здесь выдают бесплатные обеды людям, которым исполнилось 55 лет и старше. Для получения обеда необходимо предоставить документ и иметь свою посуду.

Адреса:

ул. Елены Телиги, 29. Время: 13:00-14:00. Выходные: суббота-воскресенье

Голосеевский проспект, 116, возле кинотеатра "Загреб". Время: 13:00-14:00 Среда и четверг 14:00-15:00, Выходные: пятница-суббота

пересечение улиц Белокур, 1 и Бастионной, 10. Время: 13:00-14:00 Выходные: суббота-воскресенье.

парковка у DREAM berry Киев, Оболонский проспект, 21Б (со стороны метро Героев Днепра). Время: 13:00–14:00. Выходные: суббота-воскресенье

ул. Героев Севастополя, 42, возле кинотеатра Тампере. Время: 13:00-14:00 Выходные: суббота-воскресенье

ул. Чистяковская, 7. Время: 13:00-14:00 Выходные: суббота-воскресенье

Дарница, вход в парк на пересечении улиц Гетмана Павла Полуботка и бульвара Ивана Котляревского. Время: 13:00-14:00 Выходные: суббота-воскресенье.

между домами 27 и 29 по улице Ревуцкого. Время: 13:00–14:00. Выходные: суббота-воскресенье.

ул. Закревского 75/2. Время: 13:00–14:00. Выходные: суббота-воскресенье

Также в столице функционирует Центр дневного ухода для людей пожилого возраста. Кроме ухода и других необходимых услуг здесь организуют питание.

Адрес Центра дневного ухода для людей пожилого возраста: улица Кубанской Украины, 2 (станция метро "Лесная").

Центр дневного ухода для людей пожилого возраста.

Правительство ослабило комендантский час у пунктов незламності

Напомним, Правительство ослабило действие комендантского часа возле пунктов незламності и обогрева. Люди могут находиться на улицах возле палаток и двигаться по ним частным транспортом.

Также правительство приняло изменения в порядок организации пунктов незламності. Появляются опорные пункты, которые смогут работать более 48 часов. У них будет запас воды, электроэнергии, стабильная связь и спальные места.

