В Киев резко ворвется долгожданное потепление: но лютые морозы еще дадут о себе знать

Февраль начнется с новой волны похолодания

В Киеве в ближайшее время значительно потеплеет. Однако морозы до конца так и не уйдут.

Об этом сообщают синоптики в своих прогнозах погоды. Согласно рассчетам специалистов сайта Meteofor, с 5 февраля в столице ожидается потепление. Столбики термометров поднимутся с -8-18 до -6-9, а в последующие дни воздух прогреется до -4-5. Возможны осадки в виде снега. Однако с 9 по 11 февраля снова временно похолодает — до -7-14.

Погода в Киеве

Схожий прогноз дают и синоптики Meteo.ua. Они также предполагают потепление с 5 по 7 февраля. В эти дни может потеплеть до -4-7 градусов. Возможен снег. Но сильные морозы вернутся с 8 числа, когда температура упадет до -14 градусов.

Погода в Киеве

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что морозы в Украине отступили, но радоваться рано.