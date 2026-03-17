Березовый сок вместо магазинных напитков: когда собирать и как это правильно делать

Период сбора очень короткий, а ошибка может стоить дереву жизни

В период первых весенних потеплений в стволах деревьев активизируется движение сока, и это лучший момент для сбора березового сока. Этот напиток имеет едва ощутимый вкус, который может стать более выраженным после ферментации или консервации.

Березовому соку приписывают ряд полезных свойств и считают, что его употребление положительно влияет на организм. В нем концентрируются питательные вещества, которые дерево накапливает в течение зимы. Лучшее время для сбора — за несколько недель до появления листьев. Обычно сезон длится со второй недели марта и до начала апреля, в зависимости от погодных условий.

Собрать березовый сок довольно просто. Однако важно в процессе не навредить дереву. Советами, как правильно собирать березовый сок, поделился пользователь fomenko_boy в Threads.

Как и когда собирают березовый сок

Березовый сок обычно собирают в марте-апреле, когда температура днем поднимается выше нуля, а ночью еще возможны легкие заморозки. Именно эти условия способствуют активному движению сока.

Сначала подготовьте трубочку. Для этого советуют взять ветку бузины длиной примерно 20 см, снять кору и удалить мягкую сердцевину. Но можно использовать алюминиевую или ПВХ-трубку, если такая имеется.

Далее нужно подобрать сверло. Лучше всего подойдет перовое или обычное сверло по дереву, диаметр которого соответствует трубочке, чтобы она плотно входила в отверстие.

Для сбора сока нужно выбрать здоровую взрослую березу со стволом не менее 25-30 см в диаметре. На высоте примерно 30-40 см от земли нужно просверлить отверстие глубиной 4-5 см под небольшим наклоном вниз, чтобы сок лучше стекал.

После этого нужно вставить в отверстие трубочку с легким наклоном вниз и подставить банку, бутылку или другую чистую посуду.

После сбора нужно обязательно вынуть трубочку и плотно закрыть отверстие деревянным колышком, воском или специальной замазкой. Это поможет дереву быстрее восстановиться и защитит его от инфекций.

Как собрать березовый сок – пошаговая инструкция

