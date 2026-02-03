У Київ різко увірветься довгоочікуване потепління: але люті морози ще дадуть про себе знати

Лютий розпочнеться з нової хвилі похолодання

У Києві найближчим часом значно потеплішає. Однак морози до кінця так і не підуть.

Про це повідомляють синоптики у своїх прогнозах погоди. За розрахунками фахівців сайту Meteofor, з 5 лютого у столиці очікується потепління. Стовпчики термометрів піднімуться з -8-18 до -6-9, а наступні дні повітря прогріється до -4-5. Можливі опади у вигляді снігу. Проте з 9 по 11 лютого знову тимчасово похолодає – до -7-14.

Погода у Києві

Такий прогноз дають і синоптики Meteo.ua. Вони також передбачають потепління з 5 до 7 лютого. Цими днями може потепліти до -4-7 градусів. Можливий сніг. Але сильні морози повернуться з 8-го числа, коли температура впаде до -14 градусів.

Погода у Києві

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що морози в Україні відступили, але радіти зарано.