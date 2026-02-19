Крепость исчезла — название осталось: что скрывает Крепостный переулок в сердце Киева

Он один из самых коротких в Киеве — всего 150 метров от начала до конца

Между улицей Грушевского и Институтской есть место, которое большинство киевлян проходит не останавливаясь. А зря — за 150 метрами Крепостного переулка стоит целая эпоха военной истории Печерска, которую город до сих пор носит в своем названии.

Он не поражает масштабом, но хранит память о временах, когда Печерск был не правительственным кварталом, а настоящей крепостью. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Где находится и как добраться

Крепостной переулок расположен в Печерском районе, в исторической местности Липки. Он соединяет улицу Михаила Грушевского с Институтской – две артерии, вокруг которых бьется политическое сердце страны. Ближайшая станция метро — "Арсенальная", также сюда курсирует автобус №55.

Пройти переулок можно через несколько минут. Но если знать его историю, торопиться не захочется.

Крепостной переулок

Крепость, которой уже нет — но название осталось

Переулок сформировался в 1830–1850-е годы, когда Печерск активно перестраивался как военно-административный центр Киева. В 1869 году улица получила официальное название – Крепостной переулок. И это не случайно: рядом проходила Новая Печерская крепость, часть оборонительной системы города.

Сама крепость со временем исчезла, но название переулка осталось как топонимическое эхо тех времен, когда эта местность имела стратегическое значение для обороны столицы.

План Киевской крепости

Между двумя мирами

Сегодня Крепостной переулок живет "двойной" жизнью. С одной стороны, он находится в эпицентре событий – рядом Верховная Рада, Кабинет министров, Администрация президента. С другой — сохраняет камерный, почти уютный характер: тихая, затененная линия, разительно контрастирует с широкими и ложивленными Грушевского и Институтской.

Для пешеходов это удобный короткий путь. Для тех, кто интересуется городом, — возможность почувствовать, как в нескольких шагах меняется масштаб: от шума магистралей до тишины старого Печерска.

Почему стоит сюда посетить

Крепостной переулок — идеальная точка для тех, кто хочет увидеть Киев не только "парадный", но и многослойный. Он органично вписывается в пешеходные маршруты "за кулисами правительственного квартала" и может заинтересовать туристов, краеведов и всех изучающих фортификационное наследие города.

