Фортеця зникла — назва залишилась: що приховує Кріпосний провулок у серці Києва

Він один із найкоротших у Києві — лише 150 метрів від початку до кінця

Між вулицею Грушевського та Інститутською є місце, яке більшість киян проходить не зупиняючись. А даремно — за 150 метрами Кріпосного провулка стоїть ціла епоха військової історії Печерська, яку місто досі носить у своїй назві.

Він не вражає масштабом, але зберігає пам'ять про часи, коли Печерськ був не урядовим кварталом, а справжньою фортецею. "Телеграф" розповість про це детальніше.

Де знаходиться і як дістатися

Кріпосний провулок розташований у Печерському районі, в історичній місцевості Липки. Він з'єднує вулицю Михайла Грушевського з Інститутською — дві артерії, навколо яких б'ється політичне серце країни. Найближча станція метро — "Арсенальна", також сюди курсує автобус №55.

Пройти провулок можна за кілька хвилин. Але якщо знати його історію — поспішати не захочеться.

Кріпосний провулок

Фортеця, якої вже немає — але назва залишилась

Провулок сформувався у 1830–1850-х роках, коли Печерськ активно розбудовувався як військово-адміністративний центр Києва. У 1869 році вулиця отримала офіційну назву — Кріпосний провулок. І це не випадково: поруч проходила Нова Печерська фортеця, частина оборонної системи міста.

Сама фортеця з часом зникла, але назва провулка залишилась — як топонімічне відлуння тих часів, коли ця місцевість мала стратегічне значення для оборони столиці.

План Київської фортеці

Між двома світами

Сьогодні Кріпосний провулок живе "подвійним" життям. З одного боку, він перебуває в епіцентрі подій — поруч Верховна Рада, Кабінет міністрів, Адміністрація президента. З іншого — зберігає камерний, майже затишний характер: тиха, затінена лінія, що разюче контрастує з широкими та людними Грушевського й Інститутською.

Для пішоходів це зручний короткий шлях. Для тих, хто цікавиться містом, — можливість відчути, як за кілька кроків змінюється масштаб: від шуму магістралей до тиші старого Печерська.

Чому варто сюди завітати

Кріпосний провулок — ідеальна точка для тих, хто хоче побачити Київ не лише "парадний", але й багатошаровий. Він органічно вписується в пішохідні маршрути "за лаштунками урядового кварталу" та може зацікавити туристів, краєзнавців і всіх, хто вивчає фортифікаційну спадщину міста.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одна з найкоротших вулиць Києва. Нову назву вона набула у 2024 році.