Всего два дома и 100 метров: как выглядит одна из самых коротких улиц Киева
Новое название эта улица обрела в 2024 году
В центре Киева располагается улица, длина которой составляет всего лишь 100 метров. Она является одной из самых коротких в украинской столице.
Речь идет об улице Богдана Ступки в Печерском районе города Киева (местность Липки). Пролегает от улицы Заньковецкой до площади Ивана Франко.
Несмотря на на скромную длину, улица окружена исторической застройкой и культурными объектами, что делает её популярной среди туристов и жителей города.
История
Улица была основана в конце 1890-х годов под названием Новая, во время застройки территории бывшей усадьбы Фридриха Меринга, профессора частной терапии Киевского императорского университета святого Владимира.
В 1938 году улица получила название в честь российского режиссера и педагога Константина Станиславского.
В 2024 году улица была переименована в честь известного украинского актера театра и кино, режиссера-постановщика Богдана Ступки.
Богдан Ступка (1941–2012) — выдающийся украинский актёр и режиссёр, народный артист. Сыграл более 100 ролей в театре и кино, включая известные исторические и драматические образы. Возглавлял Национальный академический театр имени Ивана Франко, активно развивал украинский театр и кино, оставаясь символом национальной культуры.
К улице относятся лишь два дома — № 2 и № 3. Архитектурную ценность представляет дом № 3, возведённый в 1909 году. Дом № 2 является частью жилого комплекса — так называемого "2-го Дома врача", сооружённого архитектором Алёшиным в 1935—1939 годах.
