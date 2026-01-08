Не хотел "играть по правилам" советской системы: что известно о легендарном дирижере Блажкове

Он был основателем движения "Киевский авангард"

Игорь Блажков – украинский дирижер, педагог, музыковед и гений украинской сцены, о смерти которого стало известно 8 января. Он оставил после себя огромное культурное наследие, который творил в самые сложные времена.

Что следует знать

Дирижер Игорь Блажков ушел из жизни 8 января в возрасте 89 лет

Маэстро, несмотря на советскую цензуру, первым открывал Украине шедевры современной мировой классики

Из-за своей художественной бескомпромиссности музыкант подвергался политическим преследованиям, а последние десятилетия провел в эмиграции в Германии

Игорь Блажков родился 23 сентября 1936 года в Киеве и окончил дирижерский факультет Киевской консерватории (ныне Национальная музыкальная академия Украины). В 1969–1976 годах он являлся главным дирижером Киевского камерного оркестра, где создал высокие художественные стандарты и открыл украинской публике широкий музыкальный диапазон — от классического репертуара до произведений ведущих композиторов XX века. При его участии многие подобные произведения прозвучали в Украине впервые.

Игорь Блажков. Фото: Википедия

Кроме того, Блажков был одним из ведущих представителей неформального сообщества "Киевский авангард" — музыкального движения 1960-х, в которое входили Валентин Сильвестров, Леонид Грабовский, Виталий Годзицкий, Владимир Губа и другие. Эта группа была важной частью украинской культурной сцены и часто оказывалась под давлением советской цензуры, потому что власть считала эту музыку "враждебной идеологической провокацией".

Музыкальная смелость Блажкова иногда стоила дорого. Из-за активного исполнения авангардных произведений, включая музыку Сильвестрова, Шенберга и Вареза, Блажкова уволили из Ленинградской филармонии в 1968 году.

Игорь Блажков. Фото: Фейсбук

После работы с камерным оркестром Блажков продолжил свою карьеру в Государственном симфоническом оркестре Украины, где был главным дирижером с 1988 по 1994 год. Однако и там его путь был не всегда гладким — по словам самого маэстро, после обретения независимости его уволили без обоснованных оснований.

Игорь Блажков. Фото: Артем Слипачук/ "День"

Блажков не хотел "играть по правилам" советской системы — он исполнял украинские произведения, что тогда запрещалось, сотрудничал с западными классиками и молодыми композиторами в свое время, за что подвергся политическим преследованиям и давлению со стороны власти. Поэтому в 2002 году он эмигрировал в Германию, где поселился в городе Потсдаме и прожил до последних дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские выдающиеся фигуры умерли в 2025 году. Среди них — Татьяна Шелига из "Когда мы дома", Михаил Клименко из группы ADAM, Максим Нелипа, Юрий Фелипенко. Эти люди вдохновляли миллионы своим талантом, голосом и гражданской позицией.