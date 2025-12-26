Родился в Украине и руководил войной против неё: в России скончался генерал из окружения Шойгу

За свои действия в 2022 году он попал под санкции США и Великобритании

В России умер бывший заместитель министра обороны России Юрий Садовенко. Сам он был родом из Украины, но стал одним из высокопоставленных российских военных, участвовавших в развязывании и управлении полномасштабной войной против своей же родины.

Что нужно знать:

Садовенко долгое время занимал пост заместителя министра обороны РФ и считался приближённым к Сергею Шойгу

В своих публичных заявлениях он открыто поддерживал агрессию России против Украины

По официальной версии, причиной смерти стала болезнь сердца

Информация об этом появилась в российских пропагандистских СМИ. Там заявили, что Садовенко было 56 лет и причиной смерти стала болезнь сердца. Скончался он 25 декабря.

В российской системе власти Садовенко считался одним из ключевых функционеров военного блока.

Он входил в число руководителей, причастных к военной агрессии против Украины. За это в 2022 году он попал под санкции США и Великобритании.

В своих выступлениях Садовенко повторял официальные кремлёвские нарративы, оправдывая агрессию "защитой безопасности России" и "интересов государства".

Что известно о Садовенко

Садовенко родился 11 сентября 1969 в украинском городе Житомир.

В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и с 1990 по 1994 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР и Республики Беларусь на младших командных должностях.

С 1994 по 2002 год служил в подразделениях по делам гражданской обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Затем с С 2002 по 2007 год был помощником Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 2007 года – руководитель аппарата МЧС России.

Юрий Садовенко

7 января 2013 года генерал-лейтенант Садовенко был назначен Заместителем Министра обороны Российской Федерации.

Как помощник министра обороны России, в своих публичных выступлениях Юрий Садовенко открыто поддерживал и оправдывал агрессивную войну России против Украины. Он несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, являются подсанкционным лицом многих стран мира.

С должности заместителя министра обороны он был снят в мае 2024 года — вскоре после отставки Сергея Шойгу.

