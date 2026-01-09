Боролась с онкологией и носила парики: как изменилась Кейт Миддлтон после страшного диагноза (фото)

Королевская особа заявила о своем диагнозе в марте 2024 года

Кейт Миддлтон — жена принца Уильяма, которая вместе с мужем выполняет королевские обязанности и все время находится на виду у публики. В этот день, 9 января, принцесса Уэльская отмечает день рождения — ей исполнилось 44 года.

Что стоит знать:

Кейт Миддлтон успешно прошла лечение от рака и в январе 2025 года вышла в стадию ремиссии

Принцесса постепенно вернулась к своим официальным обязанностям и публичным мероприятиям

Изменения в прическе Кейт спровоцировали слухи в соцсетях об использовании париков

"Телеграф" решил вспомнить, как изменилась Кейт Миддлтон за последние два года после обнаружения у нее страшного онкологического диагноза.

Кейт Миддлтон и ее диагноз

О своем диагнозе монаршая особа объявила в марте 2024 года, когда ее отсутствие на публичных мероприятиях стало заметно. Как оказалось, Кейт уже несколько месяцев проходила лечение от онкологии. О своем диагнозе она рассказала в видеообращении.

После этого принцесса Уэльская снова на некоторое время пропала и перестала выполнять королевские обязанности, так как продолжала лечение.

Впервые после объявления о диагнозе Миддлтон появилась на публике 14 июня 2024 года. Она приняла участие в торжественном военном параде в честь официального дня рождения британского монарха — Trooping the Colour. Это появление стало ее первым официальным выходом в свет почти за полгода.

Кейт Миддлтон впервые после объявления диагноза появилась на публике 14 июня 2024 года. Фото: Getty Images

В сентябре 2024 года жена принца Уильяма опубликовала семейное видео, в котором сообщила, что закончила курс химиотерапии.

А в январе 2025 года появились официальные сообщения о том, что Кейт находится в стадии ремиссии. После этого на протяжении всего года она начала постепенно возвращаться к королевским обязанностям и посещениям публичных мероприятий.

Кейт Миддлтон в 2025 году. Фото: Getty Images

Как менялась прическа принцессы?

В начале осени 2025 года Кейт Миддлтон внезапно появилась на публике после летнего отпуска и взбудоражила соцсети и таблоиды своей новой прической. Как оказалось, принцесса вышла в свет с заметно более светлыми волосами — она стала едва ли не блондинкой.

Кейт Миддлтон стала блондинкой. Фото: Getty Images

Как писало издание The News, свой новый цвет прически Кейт объяснила тем, что волосы просто выгорели на солнце. Однако пользователи соцсетей в один голос решили, что она начала носить парики после химиотерапии. Также была версия о накладных или наращенных волосах. Если внимательно посмотреть на фото, то действительно можно заметить, что прическа принцессы Уэльской сильно изменилась.

Кейт Миддлтон вероятно начала носить парики. Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон осенью 2025 года Фото: Getty Images

Однако вскоре Кейт Миддлтон вернулась к привычным укладкам и оттенкам своих волос. Сейчас она выглядит сдержанно и элегантно, как и всегда.

Кейт Миддлтон в начале декабря 2025 года Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон в начале января 2026 года Фото: Getty Images

