Боролася з онкологією і носила перуки: як змінилася Кейт Міддлтон після страшного діагнозу (фото)
Королівська особа заявила про свій діагноз у березні 2024 року
Кейт Міддлтон — дружина принца Вільяма, яка разом із чоловіком виконує королівські обов’язки і весь час перебуває на виду у публіки. Цього дня, 9 січня, принцеса Уельська відзначає день народження – їй виповнилося 44 роки.
Що варто знати:
- Кейт Міддлтон успішно пройшла лікування від раку і в січні 2025 року вийшла у стадію ремісії
- Принцеса поступово повернулася до своїх офіційних обов’язків та публічних заходів
- Зміни у зачісці Кейт спровокували чутки у соцмережах про використання перук
"Телеграф" вирішив згадати, як змінилася Кейт Міддлтон за останні два роки після виявлення у неї страшного онкологічного діагнозу.
Кейт Міддлтон та її хвороба
Про свій діагноз монарша особа оголосила у березні 2024 року, коли її відсутність на публічних заходах стала помітною. Як виявилось, Кейт вже кілька місяців проходила лікування від онкології. Про свій діагноз вона розповіла у відеозверненні.
Після цього принцеса Уельська знову на якийсь час зникла і перестала виконувати королівські обов’язки, оскільки продовжувала лікування.
Вперше після оголошення про діагноз Міддлтон з’явилася на публіці 14 червня 2024 року. Вона взяла участь в урочистому військовому параді на честь офіційного дня народження британського монарха Trooping the Colour. Ця поява стала її першим офіційним виходом майже за півроку.
У вересні 2024 року дружина принца Вільяма опублікувала сімейне відео, в якому повідомила, що закінчила курс хіміотерапії.
А в січні 2025 року з’явилися офіційні повідомлення про те, що Кейт перебуває на стадії ремісії. Після цього протягом усього року вона почала поступово повертатися до королівських обов’язків та відвідин публічних заходів.
Як змінювалася зачіска принцеси?
На початку осені 2025 року Кейт Міддлтон раптово з’явилася на публіці після літньої відпустки і розбурхала соцмережі і таблоїди своєю новою зачіскою. Як виявилося, принцеса вийшла в люди з помітно світлішим волоссям — вона стала чи не блондинкою.
Як писало видання The News, свій новий колір зачіски Кейт пояснила тим, що волосся просто вигоріло на сонці. Однак користувачі соцмереж в один голос вирішили, що вона почала носити перуки після хіміотерапії. Також була версія про накладне або нарощене волосся. Якщо уважно подивитися на фото, то дійсно можна помітити, що зачіска принцеси Уельської сильно змінилася.
Однак незабаром Кейт Міддлтон повернулася до звичних укладок та відтінків свого волосся. Зараз вона виглядає стримано та елегантно, як і завжди.
