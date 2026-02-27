Афганистан атаковал ядерный объект Пакистана? Какой арсенал есть у страны и что известно об ударе (видео)

Эскалация ситуация начала с пограничных обстрелов

В пятницу, 27 февраля, после обострения конфликта Афганистан якобы нанес удар по "ядерному объекту" Пакистана. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Ariana News. Заметим, что официально удар по ядерному объекту не подтверждали.

Что нужно знать:

Пакистан нанес массированные удары по Кабулу и провинциям Кандагар, Пактия и Нангарга

В ходе атак уничтожили 27 позиций "Талибана"

Операция у линии границы Дюранда стала ответом на авиаудары Пакистана 22 февраля

По данным СМИ, утром 27 февраля Афганистан ударил по ядерному объекту Пакистана. В результате пострадали более сотни человек, есть много погибших. Официально ни одна из сторон не подтверждала эту атаку.

Какие ядерные объекты есть у Пакистана

Пакистан — одно из девяти государств, обладающих ядерным оружием. Его разработка была начата еще в январе 1972 года. По данным медиа, Пакистан имеет 170 ядерных зарядов. Однако правительство страны никогда официально не называло количество своего ядерного арсенала. Единственное, что известно, страна имеет весь спектр ядерного оружия: стратегическое, оперативное и тактическое.

Ядерные арсеналы стран. Источник: FAS

Пакистан официально закрепил за собой право свободного использования ядерного оружия в случае необходимости. Страна имеет тяжелые водные реакторы Khushab, производящие плутоний. Имеются центрифуговые заводы по обогащению урана.

Ядерное оружие в Пакистане. Источник: CSIS

Какие ядерные объекты есть:

Khushab Nuclear Complex – реакторы для производства плутония (Khushab-I до IV).

– реакторы для производства плутония (Khushab-I до IV). Kahuta и другие центры обогащения урана – производство HEU.

– производство HEU. Национальный оборонный комплекс (National Defence Complex) – разработка и производство ракетных систем и компонентов боеголовок.

– разработка и производство ракетных систем и компонентов боеголовок. Kirana Hills Site (сорбированный комплекс в Саргоде) – используется как сдерживающий объект и возможно место хранения вооружения.

(сорбированный комплекс в Саргоде) – используется как сдерживающий объект и возможно место хранения вооружения. Ras Koh Range (Балумачистан) – место прошлых ядерных испытаний Пакистана (1998) и тестового полигона.

Что предшествовало

В ночь на 27 февраля ситуация между Пакистаном и Афганистаном максимально обострилась. До этого были нанесены масштабные авиаудары по столице Кабул и другим крупным городам Афганистана.

Пакистан и Афганистан на карте

Несколькими днями ранее, 22 февраля, Пакистан нанес воздушные и артиллерийские удары по восточным районам Афганистана. По словам правительства, афганские силы и "Талибан" безосновательно открыли огонь по пограничным постам страны. После этого Афганистан объявил об операции против пакистанских военных позиций на границе.

Военные якобы уничтожили 27 позиций "Талибана" и убили пакистанских солдат. После этого Афганистан нанес удар по Пакистану с воздуха.

