Афганістан атакував ядерний об’єкт Пакистану? Який арсенал має країна та що відомо про удар (відео)

Ескалація ситуація почала з прикордонних обстрілів

У п'ятницю, 27 лютого, після загострення конфлікту Афганістан нібито завдав удару по "ядерному об'єкту" Пакистану. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Ariana News. Зауважимо, що офіційно удар саме по ядерному об'єкту не підтверджували.

Що треба знати:

Пакистан завдав масованих ударів по Кабулу та провінціям Кандагар, Пактія та Нангарга

Під час атак знищили 27 позицій "Талібану"

Операція біля лінії кордону Дюранда стала відповіддю на авіаудари Пакистану 22 лютого

За даними ЗМІ, зранку 27 лютого Афганістан вдарив по ядерному об'єкту Пакистану. Внаслідок цього постраждали понад сотні людей, багато загиблих. Офіційно жодна зі сторін не підтверджувала цю атаку.

Які ядерні об'єкти має Пакистан

Пакистан — одна з дев'яти держав, які володіють ядерною зброєю. Її розробку було розпочато ще в січні 1972 року. За даними медіа, Пакистан має 170 ядерних зарядів. Однак уряд країни ніколи офіційно не називав кількість свого ядерного арсеналу. Єдине, що відомо — країна має весь спектр ядерної зброї: стратегічну, оперативну та тактичну.

Ядерні арсенали країн. Джерело: FAS

Пакистан офіційно закріпив за собою право вільного використання ядерної зброї у випадку потреби. Країна має важкі водні реактори Khushab, які виробдяють плутоній. Є центрифугові заводи зі збагачення урану.

Ядерна зброя Пакистану. Джерело: CSIS

Які ядерні об'єкти має:

Khushab Nuclear Complex — реактори для виробництва плутонію (Khushab-I до IV).

— реактори для виробництва плутонію (Khushab-I до IV). Kahuta та інші центри збагачення урану — виробництво HEU.

— виробництво HEU. Національний оборонний комплекс (National Defence Complex) — розробка і виробництво ракетних систем та компонентів боєголовок.

— розробка і виробництво ракетних систем та компонентів боєголовок. Kirana Hills Site (сарбований комплекс у Саргоді) — використовується як стримувальний об'єкт і можливо місцями зберігання озброєння.

(сарбований комплекс у Саргоді) — використовується як стримувальний об'єкт і можливо місцями зберігання озброєння. Ras Koh Range (Балумачистан) — місце минулих ядерних випробувань Пакистану (1998) і тестового полігону.

Що передувало

У ніч на 27 лютого ситуація між Пакистаном та Афганістаном максимально загострилась. До цього було завдано масштабних авіаударів по столиці Кабул та інших великих містах Афганістану.

Пакистан та Афганістан на карті

За кілька днів до цього, 22 лютого, Пакистан завдав повітряні та артилерійські удари по східних районах Афганістану. За словами уряду, афганські сили та "Талібан" безпідставно відкрили вогонь по прикордонних постах країни. Після цього Афганістан оголосив про операцію проти пакистанських військових позицій на кордоні.

Військові нібито знищили 27 позицій "Талібану" та вбили пакистанських солдатів. Після цього Афганістан завдав удару по Пакистану з повітря.

