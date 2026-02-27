Все зависит от температуры: когда начинать обрезку фруктовых деревьев

Садоводам стоит знать важное условие весенней обрезки

Весенняя обрезка деревьев — очень важная процедура в саду, которую нужно выполнять ежегодно. Если осенняя обрезка веток считается более "санитарной/гигиенической", то весной она задает программу жизни дерева на весь предстоящий сезон.

"Телеграф" рассказывает, при какой погоде можно приступать к весенней обрезке фруктовых деревьев и почему не нужно ничем обрабатывать места срезов.

Начинать обрезку фруктовых деревьев уже можно, однако стоит учитывать погодную ситуацию. Об этом рассказала опытная огородница Олеся Васильевна в своем тик-ток видео. По ее словам, обрезать ветки можно, если днем плюсовая температура (+1, +2, +3 градуса по Цельсию и выше). При этом ночью может быть незначительная минусовая температура (от 0 до -2,3 градусов).

При этом огородница предостерегает, что ночью не должно быть сильных заморозков. Если температура опускается до -5 °C, то с обрезкой деревьев стоит подождать.

Также Олеся Васильевна ответила на вопрос, нужно ли чем-то обрабатывать срезы на стволе дерева. По ее словам, не нужно этого делать, так как это рассадник для болячек и вредителей. Потому что обработка не дает дереву естественно заживлять места срезов, там может накапливаться конденсат, из-за чего ветки могут страдать и портиться.

