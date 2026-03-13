А дальше – береста? Кремль повеселил альтернативой связи после ограничения интернета (подборка мемов)

В РФ все больше "закручивают гайки", возвращая свое общество в прошлое

Сотрудники администрации главы России Владимира Путина пользуются проводными телефонами, поэтому ограничения связи в центре Москвы не отражаются на ее работе. "Телеграф" сделал несколько мемов по этому поводу.

О том, что в администрации Путина пользуются проводными телефонами, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет российское агентство ТАСС. С 11 марта в Москве начались сбои в работе сбоя мобильного интернета и связи.

Пользуемся стационарными телефонами, – сказал Песков

Стационарный телефон

Ранее Песков прокомментировал ограничение связи в центре российской столицы. По его словам, они нужны "для обеспечения безопасности граждан" и продлятся столько, "сколько нужно".

"Телеграф" развил тему возвращения России во времена, когда не было интернета и мобильной связи. Например, показали возможного будущего министра цифрового развития РФ.

Также пофантазировали, как россияне спустя год узнают о выходе нового iPhone. Предполагаем, что к моменту выхода в свет iPhone 20 Россия деградирует до пользования берестой — березовой корой, как это было в XI–XV веках.

