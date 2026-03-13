А далі — береста? Кремль повеселив альтернативою зв'язку після обмеження інтернету (підбірка мемів)

В РФ все більше "закручують гайки", повертаючи своє суспільство у минуле

Співробітники адміністрації глави Росії Володимира Путіна користуються дротовими телефонами, тому обмеження зв'язку в центрі Москви не позначаються на її роботі. "Телеграф" зробив кілька мемів з цього приводу.

Про те, що в адміністрації Путіна користуються дротовими телефонами, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише російська агенція ТАСС. З 11 березня у Москві почалися збої в роботі збої мобільного інтернету та зв'язку.

Користуємося стаціонарними телефонами, — сказав Пєсков

Стаціонарний телефон

Раніше Пєсков прокоментував обмеження зв'язку у центрі російської столиці. За його словами, вони потрібні "для забезпечення безпеки громадян" та триватимуть стільки, "скільки потрібно".

"Телеграф" розвинув тему повернення Росії у часи, коли не було інтернету та мобільного зв'язку. Наприклад, показали можливого майбутнього міністра цифрового розвитку РФ.

Також пофантазували, як росіяни через рік дізнаються про вихід нового iPhone. Припускаємо, що до моменту виходу у світ iPhone 20 Росія деградує до користування берестою — березовою корою, як це було у XI–XV століттях.

