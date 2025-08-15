В Днепре прошел третий образовательный мастер-класс Build Up при поддержке Favbet Foundation и Андрея Матюхи

В Днепре 1 августа состоялся третий мастер-класс образовательной инициативы "Билет в IT". Этот проект дает подросткам шанс сделать первый шаг в мир современных digital-профессий. Мероприятие организовано GoIT Academy при поддержке Favbet Foundation под руководством президента фонда Андрея Матюхи в рамках программы Build Up.

Мероприятие собрало 65 участников. Преимущественно к мастер-классу присоединились подростки из семей военных, переселенцев, сироты и представители других социально уязвимых групп. Для многих это была первая возможность познакомиться со сферой IT через практику и живое общение с профессионалами.

Мастер-класс прошел в просторной, удобной локации, где дети сразу взялись за дело. Участники работали с реальными инструментами, выполняли упражнения и получали советы от экспертов. Они узнавали, как рождаются стартапы и работает маркетинг, знакомились с веб-дизайном, аппаратным программированием, монтажом и основами постпродакшна видео, управлением IT-проектами, а также основами моушн-дизайна и визуального сторителлинга.

В финале мероприятия подростки работали с практическими кейсами и получили шанс бесплатно поступить в IT-лагерь GoFriends IT Academy. Все дети выразили желание в дальнейшем обучаться в проектах Favbet Foundation.

"Дети, которые пришли на мастер-класс, оказались очень талантливыми. Мы провели тест на логику, который показывает, насколько человек готов работать в IT. Все участники сдали его на отлично! Такого результата очень редко удается достичь. На наших мероприятиях мы стремимся, чтобы каждый ребенок почувствовал, что он может стать частью индустрии будущего. Мы гордимся тем, что можем подарить всем желающим опыт, который останется навсегда", — отметили в Favbet Foundation .

Андрей Матюха и Favbet Foundation планируют расширять программу, чтобы еще больше подростков получили свой "билет" в цифровое будущее.

Мастер-классы под названием "Билет в IT" являются частью проекта Build Up, который реализуется Go Friends IT Academy и поддерживается в рамках благотворительной программы IT kids, которую фонд воплощает с 2023 года. За это время более 1100 подростков прошли бесплатное обучение. Первым стал курс "Новый Python" в партнерстве с Code Club Украина. Его завершили 352 участника, среди них 156 детей военных и переселенцев. Впоследствии стартовал курс по Scratch, который охватил 780 детей.

