У Дніпрі пройшов третій освітній майстер-клас Build Up за підтримки Favbet Foundation та Андрія Матюхи

У Дніпрі 1 серпня пройшов третій майстер-клас освітньої ініціативи "Квиток в ІТ". Цей проєкт дає підліткам шанс зробити перший крок у світ сучасних digital-професій. Захід організовано GoIT Academy за підтримки Favbet Foundation під керівництвом президента фонду Андрія Матюхи у межах програми Build Up.

Подія зібрала 65 учасників. Переважно до майстер-класу долучилися підлітки з родин військових, переселенців, сироти та представники інших соціально вразливих груп. Для багатьох це була перша нагода познайомитися зі сферою ІТ через практику та живе спілкування з професіоналами.

Фото: Build Up

Майстер-клас відбувся у просторій, зручній локації, де діти одразу взялися за справу. Учасники працювали з реальними інструментами, виконували вправи й отримували поради від експертів. Вони дізнавалися, як народжуються стартапи та працює маркетинг, знайомилися з вебдизайном апаратним програмуванням, монтажем й основами постпродакшну відео, управлінням ІТ-проєктами, а також основами моушн-дизайну та візуального сторітелінгу.

Фото: Build Up

У фіналі заходу підлітки працювали з практичними кейсами та отримали шанс безкоштовно вступити до IT-табору GoFriends IT Academy. Усі діти висловили бажання надалі навчатися у проєктах Favbet Foundation.

"Діти, які прийшли на майстер-клас, виявилися дуже талановитими. Ми провели тест на логіку, який показує, наскільки людина готова працювати в ІТ. Усі учасники склали його на відмінно! Такого результату дуже рідко вдається досягти. На наших заходах ми прагнемо, щоб кожна дитина відчула, що вона може стати частиною індустрії майбутнього. Ми пишаємося тим, що можемо подарувати всім охочим досвід, який залишиться назавжди", — зазначили у Favbet Foundation .

Андрій Матюха та Favbet Foundation планують розширювати програму, щоб ще більше підлітків отримали свій "квиток" у цифрове майбутнє.

Фото: Build Up

Андрій Матюха та Favbet Foundation розвивають ІТ-освіту для підлітків

Майстер-класи під назвою "Квиток в ІТ" є частиною проєкту Build Up, що реалізується Go Friends IT Academy та підтримується в рамках благодійної програми ІТ kids, яку фонд втілює з 2023 року. За цей час понад 1100 підлітків пройшли безкоштовне навчання. Першим став курс "Новий Python" у партнерстві з Code Club Україна. Його завершили 352 учасники, серед них 156 дітей військових та переселенців. Згодом стартував курс зі Scratch, який охопив 780 дітей.

Фото: Build Up