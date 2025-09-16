Проект Re:start: Реабилитационные VR-пространства уже работают в 5 городах Украины

В Украине тестируют новый способ помочь военным восстановить силы и ускорить физическую реабилитацию после ранений

Проект Re:start запустили БФ "Горно" и Favbet Foundation . Всё построено на VR-технологиях и специальных играх, которые сочетают физические упражнения с погружением в виртуальный мир.

В течение года в рамках проекта Re:start открыли пять VR-пространств в медучреждениях: в Киевской областной больнице №2, столичном 75-м реабилитационном госпитале, Днепропетровской городской больнице №4, Львовском центре комплексной реабилитации "Галичина" и в реабилитационном госпитале в Винницкой области. Все они оснащены современной техникой. Зоны работают ежедневно, проводится несколько сеансов в день. В зависимости от потребностей пациентов это может быть от 3 до 8 сеансов по нескольку часов. На некоторых локациях есть возможность проводить до 11 игровых сеансов ежедневно.

Все локации получили одинаковое оснащение: PlayStation 5 Slim, VR-очки Sony PlayStation VR2, телевизоры, HD-камеры, Wi-Fi-роутеры и презентационные стойки. Также для четырёх локаций с лечебными игровыми зонами приобрели подписки PlayStation Plus Extra.

Уже после первых сеансов посетители VR-пространств замечают изменения. Бойцы рассказывают, что после игры боль уменьшается, легче сосредоточиться, появляется интерес к общению и жизни в целом. Врачи отмечают, что это мотивирует посещать реабилитацию чаще.

Проект показывает, что технологии способны помогать возвращаться к жизни после самых тяжёлых испытаний. Favbet Foundation поддержал создание Re:start, чтобы украинские военнослужащие имели больше возможностей для реабилитации и восстановления, в том числе с использованием новейших решений.