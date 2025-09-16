Проєкт Re:start: Реабілітаційні VR-простори вже працюють у 5 містах України

В Україні тестують новий спосіб допомогти військовим повернути сили та пришвидшити фізичне відновлення після поранень

Проєкт Re:start запустили БФ "Горно" та Favbet Foundation . Усе побудовано на VR-технологіях та спеціальних іграх, які поєднують фізичні вправи з зануренням у віртуальний світ.

Протягом року в межах проєкту Re:start відкрили п’ять VR-просторів у медичних закладах: у Київській обласній лікарні №2, столичному 75-му реабілітаційному госпіталі, Дніпропетровській міській лікарні №4, Львівському центрі комплексної реабілітації "Галичина" та у реабілітаційному госпіталі у Вінницької області. Усі вони обладнані сучасною технікою. Зони працюють щодня, проводять декілька сесій на день. Залежно від потреб пацієнтів, це може бути від 3 до 8 сеансів по декілька годин. У деяких локаціях є можливість проводити до 11 ігрових сесій щоденно.

Усі локації отримали однакове оснащення: PlayStation 5 Slim, VR-окуляри Sony PlayStation VR2, телевізори, HD-камери, Wi-Fi роутери та презентаційні стійки. Також для чотирьох локацій з лікувальними ігровими зонами придбали підписки PlayStation Plus Extra.

Уже після перших сеансів відвідувачі VR-просторів помічають зміни. Бійці розповідають, що після гри біль зменшується, зосередитися стає легше, з’являється інтерес до спілкування та життя в цілому. Лікарі помічають, що це мотивує відвідувати реабілітацію частіше.

Проєкт показує, що технології здатні допомагати повертатися до життя після найважчих випробувань. Favbet Foundation підтримав створення Re:start, аби українські військовослужбовці мали більше можливостей для реабілітації та відновлення, у тому числі з використанням новітніх рішень.