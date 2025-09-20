Playcity рассказало, как казино вводят в заблуждение игроков "ложными выигрышами"

Антикоррупционная экспертная группа PlayCity обратила внимание на пробел в украинском законодательстве, которое касается регуляции азартных игр.

Основанием стало обращение гражданки по поводу отказа онлайн-казино BetOn выплатить более 500 000 грн джекпота, полученного во время игры на фриспинах. По словам заявительницы, оператор назвал выигрыш "ложным", поскольку он был добыт в рамках бонусного предложения; в правилах BetOn для ответной игры указан максимальный выигрыш 2 700 грн, а остальная сумма трактуется как "бонус". В официальном ответе компания сослалась на пункт 12.3.4 своей оферты, позволяющей оператору самостоятельно определять порядок и условия выплат из бонусных средств.

На сегодняшний день в действующем украинском законодательстве отсутствует определение "фриспинов", в то время как на практике онлайн-казино используют бонусные механики, создающие у игроков ожидания возможности реального выигрыша без скрытых ограничений. Типичны требования так называемого "вейджера" и дополнительные лимиты на вывод денег, которые чаще всего размещаются в сложных для восприятия текстах оферт. Кроме того, тексты правил и условий отличаются от оператора к оператору.

Формально такие условия могут соответствовать букве закона, но фактически вводят потребителей в заблуждение. Практика регулирования в США и ЕС демонстрирует другой подход: в Великобритании все существенные условия акций должны быть четко указаны непосредственно в рекламных материалах, а в отдельных штатах США офисы генеральных прокуроров и Федеральная торговая комиссия ведут активную борьбу с обманчивой рекламой вроде "безрисковых ставок" и бонусов.

АЭГ "PlayCity" обратилась к профильному регулятору с инициативой разработать методические рекомендации для операторов относительно прозрачного и понятного информирования пользователей о правилах бонусных продуктов, которые еще до старта игры давали бы игрокам четкие ответы на вопросы по игре.

На основании анализа рыночных практик группа предлагает ввести унифицированные стандарты: фиксированный и понятный порядок списания "живых" и бонусных средств, адекватные значения вейджера, запрет на изменения условий задним числом, обязательные понятные предупреждения. Эти правила должны учитывать статью 22-1 Закона "О рекламе".

По мнению группы, отсутствие унифицированных правил создает непрозрачность, ведет к ловушкам для игроков и подрывает репутацию всего рынка азартных игр; четкие стандарты повысят защиту потребителей и конкурентоспособность добросовестных операторов.