Play city розповіло, як казино вводять в оману гравців "несправжніми виграшами"

Антикорупційна експертна група "PlayCity" звернула увагу на прогалину в українському законодавстві, яке стосується регуляції азартних ігор.

Підставою стало звернення громадянки щодо відмови онлайн-казино BetOn виплатити понад 500 000 грн джекпоту, отриманого під час гри на фріспінах. За словами заявниці, оператор назвав виграш "несправжнім", оскільки він був здобутий у межах бонусної пропозиції; у правилах BetOn для відповідної гри вказано максимальний виграш 2 700 грн, а решта суми трактується як "бонус". В офіційній відповіді компанія послалася на пункт 12.3.4 своєї оферти, який дозволяє оператору самостійно визначати порядок і умови виплат із бонусних коштів.

На сьогоднішній день у чинному українському законодавстві відсутнє визначення "фріспінів", тоді як на практиці онлайн-казино використовують бонусні механіки, що створюють у гравців очікування можливості реального виграшу без прихованих обмежень. Типовими є вимоги так званого "вейджера" та додаткові ліміти на виведення грошей, які найчастіше розміщуються у складних для сприйняття текстах оферт. Крім того, тексти правил і умов відрізняються від оператора до оператора.

Формально такі умови можуть відповідати букві закону, але фактично вводять споживачів в оману. Практика регулювання в США та ЄС демонструє інший підхід: у Великій Британії всі суттєві умови акцій мають бути чітко вказані безпосередньо в рекламних матеріалах, а в окремих штатах США офіси генеральних прокурорів і Федеральна торгова комісія ведуть активну боротьбу з оманливою рекламою на кшталт "безризикових ставок" і бонусів із прихованими обмеженнями.

АЕГ "PlayCity" звернулася до профільного регулятора з ініціативою розробити методичні рекомендації для операторів щодо прозорого та зрозумілого інформування користувачів про правила бонусних продуктів, які ще до старту гри давали би гравцям чіткі відповіді на питання щодо гри.

На підставі аналізу ринкових практик група пропонує запровадити уніфіковані стандарти: фіксований і зрозумілий порядок списання "живих" і бонусних коштів, адекватні значення вейджера, заборону змін умов заднім числом, обов’язкові зрозумілі попередження. Ці правила мають враховувати статтю 22-1 Закону України "Про рекламу".

На думку групи, відсутність уніфікованих правил створює непрозорість, веде до пасток для гравців і підриває репутацію всього ринку азартних ігор; натомість чіткі стандарти підвищать захист споживачів і конкурентоспроможність сумлінних операторів.