Сколько в Украине стоит приобрести казино: от 1,25 млн долларов и выше

Игровой бизнес в Украине активно развивается

Азартный рынок в Украине начинает жить по обновленным правилам — после создания в стране "ПрейСити", пришедшего на смену скандальному КРАИЛу. Регулятор анонсировал тотальную цифровизацию, планирует "вытащить" из тени более 10 млрд грн налогов, и уже за первые месяцы работы наложил сразу несколько миллионных штрафов на операторов рынка за нарушение отчетности, и еще несколько миллионов на рекламирующих казино незаконно.

В то же время игровой бизнес в Украине активно развивается. На замену известным заблокированным нелегальным операторам рынка — приходят новые, покупая лицензии, стоимость которых составляет сотни миллионов гривен. Сколько стоит азартный бизнес, можно ли купить готовое казино и кто сегодня инвестирует в украинский гемблинг, выясняла редакция.

Стоимость лицензии и налоги

Получение лицензии на различные виды азартной деятельности в Украине — дело достаточно ценное. Лицензирование работы онлайн-казино, например, будет стоить около 40 млн грн (на 5 лет), наземного казино в Киеве — более 400 млн грн, в то время как у других города приобрести лицензию будет дешевле — примерно 200 млн грн (на 5 лет). Линзирование интернет-букмекерской деятельности будет составлять около 200 млн грн (за 5 лет), а за легальный зал автоматов придется оплатить ориентировочно 50 млн грн.

Однако такие безумные, на первый взгляд, цифры не пугают, потому что "игральное" дело — достаточно доходное, даже при условии, что казино запрещено рекламировать свою деятельность, например, в медиа или на центральных телевизионных каналах.

О высокой доходности гемблинга в Украине свидетельствуют, по крайней мере, официальные налоговые платежи операторов рынка.

По данным главы налогового комитета ВР Данила Гетьманцева, организаторы азартных игр в 2024 году уплатили в госбюджет Украины 17 млрд грн налогов, что больше на 63%, чем за предыдущий год. Для сравнения в 2022 году было уплачено 730,9 млн грн, а в 2021-м — 204,8 млн грн. Эти цифры, правда, не свидетельствуют, что онлайн и наземные казино стали буквально зарабатывать столь больше. Вместо этого столь поразительный рост налогов явился результатом детенизации рынка. И это – не предел.

По данным сайта "ПлейСити" до сих пор, в тени находятся примерно 10 млрд грн налоговых вычетов, которые, собственно, Регулятор и задекларировало целью "вытянуть" на свет.

Купить казино

Согласно данным YouControl по состоянию на конец марта 2023 года в Украине насчитывалось 53 лицензированные на игру компании. Большинство операторов сосредоточены в Киеве (45 компаний), остальные — в Днепропетровской (3), Харьковской (2) и по одной компании в Житомирской, Львовской и Одесской областях. Более точных данных на сайте "ПлейСити" пока не приводится. Однако Регулятор совместно с Минцифры сосредоточен сейчас над разработкой новых лицензионных условий, которые планируют начать выдавать уже совсем скоро.

Между тем, в Украине можно приобрести уже готовое онлайн-казино — за 2,5 млн долларов — сразу два. Одно из таких объявлений по крайней мере размещено на портале Inventure.

За указанные средства предлагается:

100% корпоративных прав двух лицензионных онлайн-казино;

2 рабочих домена;

2 юридических лица. А вот "текущая команда – в структуру сделки не включена".

О каком именно казино речь в объявлении, правда, не уточняется. А само предложение было опубликовано еще в январе этого года.

Открыть казино дороже

Открыть же наземное казино в Украине будет стоить в разы дороже онлайн-бизнеса. Судить о цифрах позволяет, в частности, заявление болгарской компании "Нико5", недавно анонсировавшей старт проекта по открытию нового казино в "Премьер Дворце" в центре Киева. Денежный масштаб этого проекта заоблачны 500 млн грн, 140 из которых, согласно заявлению, уже были направлены в Украину — на ремонтные работы, оплату лицензий, работы и собственно на обустройство будущих игровых залов.

Через пять лет, с момента легализации в Украине азартных игр, это первый иностранный игровой проект такого масштаба. При этом в болгарской компании четко обозначили, что заходят на украинский рынок, во-первых, учитывая появление многообещающего "ПлейСити", а во-вторых, "по желанию главного их инвестора Геогрия Папазки поддержать экономику Украины во время войны".

Это наталкивает на мысль, что при прозрачных и понятных правилах игры на рынке гемблинга, в Украине он действительно может стать стабильным источником иностранных инвестиций. И такая перспектива приобретает особо важное значение, учитывая планы Правительства и Верховной рады перенаправлять средства от лицензирования азартных игр на оборонные закупки. Это, в частности, предусматривает зарегистрированный на сайте ВР проект Закона №13439. Согласно его положениям, средствами от "игры" будут финансировать "сектор обороны и безопасности", а также "закупку вооружения и техники".