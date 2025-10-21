Беспилотники, AI и антидроновая защита: Топ разработок IT-компании Favbet Tech для обороны страны

После начала полномасштабного вторжения украинские IT-компании стали естественными партнёрами армии: у них есть быстрые команды, продуктовая экспертиза и опытные инженеры, способные работать с современными технологиями.

Favbet Tech уже более трёх лет сотрудничает с Силами обороны Украины и сегодня развивает сразу несколько военных направлений.

"Системная поддержка украинской армии со стороны Favbet Tech имеет три ключевых компонента для обеспечения технологического преимущества наших воинов на поле боя — FPV-дроны, AI-системы для разведки и целеуказания, а также подготовку подразделений, противодействующих вражеским беспилотникам", — рассказывает CEO FAVBET Tech Артём Скрипник.

В сегменте беспилотников FAVBET Tech инвестирует в разработку и производство программно-аппаратных комплексов FPV-дронов, которые затем передаются подразделениям для выполнения разведывательных и ударных задач.

Кроме того, специалисты FAVBET Tech работают над созданием комплекса с технологиями искусственного интеллекта, который повышает скорость и точность обработки разведданных, способен "подсвечивать" потенциальные цели и по возможности упрощать работу подразделений.

Детали проекта компания не раскрывает по соображениям безопасности, однако подчёркивает, что работа ведётся в тесном сотрудничестве с ротами ударных БПЛА. Система проходит испытания в полевых условиях и дорабатывается с учётом реальных потребностей подразделений на линии столкновения.

Фото: Shutterstock

Отдельное направление — подготовка к противодействию вражеским дронам. Как рассказывает Артём Скрипник, здесь Favbet Tech сотрудничает с подразделениями десантно-штурмовых войск. В рамках инициативы компания поддерживает поставку антидроновых "ружей" и помогает создавать программно-оперативный тренажёрный комплекс для обучения выявлению и подавлению БПЛА.

"Именно БПЛА сегодня являются одним из самых опасных и распространённых средств поражения на поле боя. Задача FAVBET Tech сейчас — дать как можно большему числу наших воинов современные инструменты и навыки для противодействия вражеским беспилотникам", — говорит руководитель.

По словам компании, текущие инженерные разработки являются логическим продолжением поддержки оборонных усилий Украины со стороны FAVBET Tech. С первых дней полномасштабного вторжения специалисты компании принимали участие в атаках на критическую ИТ-инфраструктуру врага, а также занимались разработкой программного обеспечения для нужд ВСУ.

Компания также является партнёром ГО "КиберПолк", с которой сотрудничает в направлениях киберзащиты, и ранее профинансировала расширение инженерной школы "Дронарня", что позволило удвоить количество мест для обучения военнослужащих сборке и ремонту БПЛА.