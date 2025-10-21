Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни

Після початку повномасштабного вторгнення українські IT-компанії стали природними партнерами армії: у них є швидкі команди, продуктова експертиза та досвідчені інженери, здатні працювати з сучасними технологіями.

Favbet Tech вже понад три роки співпрацює з Силами оборони України і сьогодні розвиває одразу кілька військових напрямків.

"Системна підтримка української армії з боку Favbet Tech має три ключові компоненти для забезпечення технологічної переваги наших воїнів на полі бою — FPV-дрони, AI-системи для розвідки та цілевказівки, а також підготовку підрозділів, що протидіють ворожим безпілотникам", — розповідає CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

У сегменті безпілотників FAVBET Tech інвестує у розробку та виробництво програмно-апаратних комплексів FPV-дронів, які потім передаються підрозділам для виконання розвідувальних та ударних завдань.

Крім того, фахівці FAVBET Tech працюють над створенням комплексу з технологіями штучного інтелекту, який підвищує швидкість та точність обробки розвідданих, здатний "підсвічувати" потенційні цілі та по можливості спрощувати роботу підрозділів.

Деталі проєкту компанія не розкриває з міркувань безпеки, однак наголошує, що робота ведеться у тісній співпраці з ротами ударних БпЛА. Тож система проходить випробування у польових умовах та доопрацьовується, виходячи з реальних потреб підрозділів на лінії зіткнення.

Фото: Shutterstock

Окремий напрям — підготовка до протидії ворожим дронам. Як розповідає Артем Скрипник, тут Favbet Tech співпрацює з підрозділами десантно-штурмових військ. В межах ініціативи компанія підтримує постачання антидронових «рушниць» та допомагає створювати програмно-оперативний тренажерний комплекс для навчання з виявлення й придушення БпЛА.

«Саме БпЛА сьогодні є одним з найбільш небезпечних та розповсюджених засобів ураження на полі бою. Завдання FAVBET Tech зараз — дати якомога більшій кількості наших воїнів сучасні інструменти та навички для протидії ворожим безпілотникам», — каже керівник.

Як розповідають у компанії, поточні інженерні розробки є логічним продовженням підтримки оборонних зусиль Україні з боку FAVBET Tech. З перших днів повномасштабного вторгнення спеціалісти компанії долучались до атак на критичну ІТ-інфраструктуру ворога, а також займались розробкою програмного забезпечення для потреб ЗСУ.

Компанія також є партнером ГО «КіберПолк», з якою співпрацює у напрямках кіберзахисту, та раніше профінансувала розширення інженерної школи «Дронарня», що дозволило подвоїти кількість місць для навчання військовослужбовців збірці та ремонту БпЛА.