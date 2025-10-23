Военная Татьяна Теплюк "Хрещена" получила Награду Украинского Женского Конгресса за женское лидерство

В Киеве продолжается Украинский Женский Конгресс

Лауреаткой Награды Украинского Женского Конгресса имени Мэри О’Хейген стала военнослужащая Вооруженных Сил Украины Татьяна Теплюк, позывной "Хрещена".

Награда за выдающиеся заслуги в сфере женского лидерства была вручена во время продолжающегося в Киеве Конгресса-2025.

"Служу Украине, самой прекрасной земле, самой прекрасной стране, самым прекрасным людям! Люблю эту землю и страну, люблю вас. Там, в том Мордоре, я поняла, что нет лучшей страны, чем Украина!" – отметила "Хрещена", получая награду.

В этом году впервые победительницу выбирал не оргкомитет, а люди: анкету мог подать каждый, кто авторизовался и обосновал свой выбор, рассказала соучредитель и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

Соучредительницы УЖК Мария Ионова, Светлана Войцеховская, Елена Кондратюк

"Мы получили почти 600 заявок – кандидаток из разных регионов. Большинство – представительницы общественного сектора, военные. И очень интересно, что среди кандидаток – много учителей и работников образования", – отметила Светлана Войцеховская.

По словам другой соучредительницы УЖК Марии Ионовой, выбор лауреатки был непростым, ведь каждая кандидатка достойна награды.

"Трудно выбрать лучшую из лучших. Но благодаря тому, что у нас есть общие ценности, мы выбрали одну, которая является примером смелости, мужества, силы духа, наставничества", – рассказала Мария Ионова.

Награду "Хрещеной" вручила Оксана Цыбух – мать Ирины Цыбух, боевого медика, лауреатки прошлогодней награды Конгресса, Героини Украины посмертно.

"В этой женщине я вижу тот самый огонь, что в моей Иринке. Вы военная, вы защитница. Вы прошли через испытания. Вы доказали, что настоящая сила женщины – не только в броне, а в ее сердце. Я передаю эту награду как эстафету света, символ сестринства, который переходит от одной смелой женщины к другой!" — сказала Оксана Цыбух.

Татьяна Теплюк "Хрещена" – солдатка бригады "Азов", которой в этом году исполнилось 73 года.

До войны операционная сестра, Татьяна была медиком во время войны в Афганистане, участвовала в Революции Достоинства, а после нее переехала в Мариуполь, где вступила в ряды полка "Азов", в котором служил ее крестник. Именно тогда она получила позывной "Хрещена".

После начала полномасштабного вторжения Татьяна осталась в гарнизоне, а с Азовстали попала в российский плен, где провела восемь месяцев. Она вернулась домой в новогоднюю ночь – на рубеже 2022 и 2023 годов. Уже осенью того же года снова вернулась на службу.

Напомним, Награда Украинского Женского Конгресса носит имя Мэри О’Хейген – женщины, которая после Революции Достоинства в течение пяти лет возглавляла украинский офис Национального Демократического Института (NDI) и сделала неоценимо много для продвижения идеи женского лидерства в Украине. В этом году Награду вручили уже в третий раз. Первой лауреаткой стала врач и волонтер Наталья Лелюх.

23 октября в Киеве проходит Украинский Женский Конгресс-2025 – уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине, существующей с 2017 года. Соучредительницами Конгресса являются вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, народный депутат Мария Ионова и народный депутат 8-го созыва Светлана Войцеховская.