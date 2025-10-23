Смелость быть собой: Елена Кондратюк открыла Украинский Женский Конгресс-2025

Украинский Женский Конгресс-2025 транслируется вживую

Соучредительница Украинского Женского Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк открыла Украинский Женский Конгресс-2025, лозунгом которого в этом году стала фраза "Смелость быть собой!".

"Мы с вами долго учились — Имею право сказать Нет! Нет буллингу, нет насилию, нет сексизму, нет неравенству. Теперь мы практикуемся в смелости сказать ДА. Да — смене профессии. Да — помощи другому. Да — учебе в зрелом возрасте. Да — руководящей должности. Да — третьему ребенку. Да — жизни, несмотря на войну. Каждое ДА — это смелость! Каждая, кто говорит ДА – смелая!" – отметила Елена Кондратюк в своем выступлении, которое открыло Конгресс.

Она убеждена: смелость современной украинской женщины – это и о героических поступках на фронте, и о повседневной силе, которая часто выглядит "обычной", а на самом деле она необычайная.

"Женщины-военные зажгли нашу смелость. И теперь смелость передается как огонь!" – заявила Елена Кондратюк.

Рассказывая о целях нынешнего УЖК, вице-спикер отметила, что эта площадка должна дать смелым женщинам голос, сделать их видимыми. Ведь видимость – это не о софитах, а о праве влиять.

Участницы и участники Конгресса услышат истории женщин, смелость которых ежедневно меняет Украину. Предусматривается четыре дискуссионных платформы: Смелость быть первыми; Смелость быть видимыми; Смелость быть у власти; Смелость быть разными.

В своем выступлении Елена Кондратюк напомнила, что украинские женщины обладают уникальной смелостью, поскольку во время войны не боятся идти в армию, открывать новые бизнесы, волонтерить, руководить громадами, воспитывать детей.

"Смелость – это момент, когда страх не исчезает, но он больше не управляет твоей жизнью", – считает она.

Украинский Женский Конгресс – уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности. Соучредительницами Конгресса являются Елена Кондратюк, Мария Ионова и Светлана Войцеховская.

Украинский Женский Конгресс-2025 транслируется вживую на официальном сайте УЖК, YouTube-канале (на украинском и английском языках) и Facebook-странице Конгресса.