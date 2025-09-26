Подавайте кандидатуры на Награду Украинского Женского Конгресса!
-
-
Для подачи кандидатуры нужно заполнить небольшую анкету
Украинский Женский Конгресс-2025, который состоится 23 октября, уже традиционно будет вручать Награду имени Мэри О’Хейген.
"В этом году мы будем рады, если вы присоединитесь к выбору Победительницы!
Если вы знаете женщину, которая:
- смелая в своих действиях,
- вдохновляет других,
- меняет громады,
- демонстрирует лидерство,
- служит стране,
- открывает новые возможности для других,
номинируйте ее на Награду Украинского Женского Конгресса, чтобы ее история стала видимой и вдохновила еще больше людей!
Для подачи кандидатуры нужно заполнить небольшую анкету: tinyurl.com/2025-nomination
Все ваши заявки мы будем принимать до 10 октября!
Имя победительницы мы объявим во время проведения Украинского Женского Конгресса-2025 23 октября в Киеве", — сообщили организаторы.
В предыдущие годы лауреатками Награды УЖК стали врач, волонтер Наталья Лелюх, а также военный медик Ирина Цыбух (Героиня Украины посмертно).
"Присоединяйтесь и подписывайтесь на наши соцсети: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok. Там вы узнаете много интересного о Награде!" — отметили в Украинском Женском Конгрессе.