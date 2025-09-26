Подавайте кандидатуры на Награду Украинского Женского Конгресса!

Для подачи кандидатуры нужно заполнить небольшую анкету

Украинский Женский Конгресс-2025, который состоится 23 октября, уже традиционно будет вручать Награду имени Мэри О’Хейген.

"В этом году мы будем рады, если вы присоединитесь к выбору Победительницы!

Если вы знаете женщину, которая:

смелая в своих действиях,

вдохновляет других,

меняет громады,

демонстрирует лидерство,

служит стране,

открывает новые возможности для других,

номинируйте ее на Награду Украинского Женского Конгресса, чтобы ее история стала видимой и вдохновила еще больше людей!

Для подачи кандидатуры нужно заполнить небольшую анкету: tinyurl.com/2025-nomination

Все ваши заявки мы будем принимать до 10 октября!

Имя победительницы мы объявим во время проведения Украинского Женского Конгресса-2025 23 октября в Киеве", — сообщили организаторы.

В предыдущие годы лауреатками Награды УЖК стали врач, волонтер Наталья Лелюх, а также военный медик Ирина Цыбух (Героиня Украины посмертно).

"Присоединяйтесь и подписывайтесь на наши соцсети: Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok. Там вы узнаете много интересного о Награде!" — отметили в Украинском Женском Конгрессе.