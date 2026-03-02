От этого нюанса зависит все: когда сажать перец на рассаду и какую почву под него выбрать
В марте можно приступать к выращиванию перца на рассаду
Весна пришла, а значит, самое время планировать будущий посевной сезон и заниматься подготовкой к выращиванию рассады сладкого перца. Чтобы семена быстро проросли и дали хорошие живучие ростки, нужно правильно подобрать почву и позаботиться об уходе.
"Телеграф" рассказывает, когда можно начинать сеять перец на рассаду и как правильно за ним ухаживать.
Первый месяц весны — самое время заняться посевом семян сладкого перца на рассаду. Чтобы он быстро и хорошо давал всходы, в качестве почвы нужно взять торфяной субстрат. Об этом рассказала опытная огородница Олеся Васильевна в своем тик-ток видео.
По ее словам, этот субстрат очень легкий и рыхлый, поэтому семена будут быстро проклевываться, а корневая система будет хорошо развиваться. Также она советует добавлять в почву специальное удобрение, а сами семена можно замочить в специальных растворах.
Сеять семена нужно на небольшую глубину — примерно 0,5 сантиметра и сверху присыпать тонким слоем субстрата. Для рассады сладкого перца очень важно создать правильные температурные условия — это +22 — +25 °C.
После посева семян контейнер с будущей рассадой нужно накрыть пленкой и ждать первых всходов. Когда появятся первые ростки, нужно проделать небольшие отверстия в этой пленке или немножко ее отодвинуть, чтобы поступал кислород. А через несколько дней эту пленку можно полностью убирать. При этом стоит помнить, что рассада перца требует дополнительного освещения — минимум 14 часов в сутки.
